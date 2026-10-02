Naturama abre sus puertas en Cuenca con nuevos expositores y una temática ampliada respecto a anteriores ediciones

La Diputación de Cuenca inaugura NATURAMA con la suma de la caza y la pesca y actuaciones musicales en directo - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 53 stands se han reunido en la 22ª edición de Naturama, que ha abierto sus puertas en el recinto ferial La Hípica de Cuenca, con varias novedades entre los expositores, llegados de distintos puntos de Cuenca, España y hasta de Portugal.

Embutidos de todo tipo, encurtidos, salazones, dulces, cosméticos, setas, cuerpos como el Seprona y la UME, administraciones públicas y varias asociaciones turísticas participan este año en esta muestra organizada por la Diputación Provincial y que se desarrolla del 2 al 4 de octubre.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha animado a los visitantes a conocer esta muestra que, en esta edición, incorpora la caza y la pesca a una programación que, durante tres días, ofrecerá "experiencias, educación ambiental, demostraciones y música, que es otro de los elementos novedosos de este año".

El alcalde de Cuenca ha dado las gracias a la Diputación "por seguir apostando por la naturaleza y el medio ambiente" y ha invitado a conquenses y visitantes a visitar esta muestra.

Martínez Chana ha reivindicado la colaboración entre administraciones "para demostrar que nos importa mucho la naturaleza" y ha defendido que la caza y la pesca "tienen mucho que ver" con esta materia, como prueban los cotos sociales.

El presidente provincial ha aprovechado también para recordar el trabajo que hace el servicio de medio ambiente y para anunciar que ya están pensando en la publicación de una nueva orden, dotada con un millón de euros, para que en 2027 puedan lanzarse de nuevo las ayudas para controlar la sobrepoblación de conejos en la provincia.

AÑO COMPLICADO POR LOS INCENDIOS FORESTALES

En la inauguración de Naturama también ha estado presente el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha indicado que la temporada de alto riesgo de incendios forestales ha cerrado en Castilla-La Mancha "con un balance complicado, ya que ha sido el año con mayor superficie forestal afectada".

En total han sido 41.000 hectáreas arrasadas por el fuego en un verano en el que Cuenca ha sido "un oasis", con casi 80 hectáreas, "mucho menos de la media habitual", que suele ser de unas 800 cada campaña.

"En un año complicadísimo meteorológicamente, apenas ha habido afectación por incendios forestales y eso es gracias a la gente, que es sensible al medio ambiente y a las medidas de prevención, y a los agentes medioambientales que se preocupan de velar por estas medidas".

El viceconsejero ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de Naturama, la Feria de la naturaleza y la pesca de Cuenca, materias en las que el Ejecutivo autonómico trabaja en cuestiones como, por ejemplo, la conservación de las 600.000 hectáreas de áreas protegidas de la región.

Respecto a la caza, Almodóvar ha informado de la publicación, este viernes, del nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha "que hemos logrado sacar en un tiempo récord".

El viceconsejero ha dicho que es una norma "continuista", pero que incorpora algunas mejoras "como la flexibilización en los escritorios de constitución y renovación de impuestos para hacerlos más acordes a la realidad de nuestros pueblos".