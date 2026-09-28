Naturama en Cuenca incorpora la caza y la pesca y suma actuaciones musicales como la de Paco Candela

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, en la presentación de Naturama. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha presentado la XXXII edición de Naturama, la feria de la Naturaleza, Caza, Pesca y Medio Ambiente que se celebrará del 2 al 4 de octubre en el recinto de La Hípica y contará con 53 expositores procedentes de más de una veintena de provincias, además de novedades importantes como la incorporación de la caza y la pesca y actuaciones musicales como la de Paco Candela.

El dirigente provincial ha explicado que este año se ha optado por integrar en Naturama la feria de caza que la institución provincial puso en marcha el pasado año con carácter bienal y sumar también la pesca, al tratarse de actividades estrechamente vinculadas con la naturaleza y con la realidad de la provincia de Cuenca.

La otra gran novedad de esta edición será Naturama Suena, una propuesta que incorpora la música a la programación de la feria para ampliar su atractivo y favorecer que vecinos y visitantes disfruten del recinto también en horario de tarde y noche. El viernes actuarán los grupos conquenses INDINEO, a las 21.00 horas, y El Momento Perfecto, a las 22.30 horas, mientras que el sábado será el turno de Alma de Rumba, a las 20.30 horas, y del artista Paco Candela, que actuará a las 22.00 horas.

Martínez Chana ha señalado que para afrontar la celebración conjunta de la feria de naturaleza, caza y pesca y la incorporación de la nueva programación musical ha sido necesario un importante incremento de la inversión destinada a la feria, para ello la Diputación de Cuenca ha elevado este año el presupuesto de Naturama hasta casi 167.000 euros, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El presidente ha destacado que se trata de una apuesta por seguir haciendo crecer una cita que el pasado año reunió a alrededor de 19.000 visitantes y generó un volumen de negocio cercano a los 65.000 euros, Martínez Chana se ha mostrado convencido de que los cambios y novedades servirán para mejorar estas cifras y mantener Naturama como un referente regional y nacional en el ámbito de las ferias de Naturaleza y Medio Ambiente.

La feria abrirá sus puertas el viernes 2 de octubre a las 12.00 horas y permanecerá abierta hasta las 21.00 horas, mientras que el sábado y el domingo el horario será de 10.30 a 21.00 horas. Todas las actividades programadas serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán conocer la oferta de los 53 expositores vinculados con el medio ambiente, la actividad cinegética, los productos agroalimentarios, la artesanía y los comercios especializados. De ellos, 19 son de la provincia de Cuenca, lo que supone cerca del 36 por ciento del total. La feria contará además con la participación de entidades como el Seprona, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, la Subdelegación de Defensa, el Colegio Oficial de Veterinarios de Cuenca y la Fundación Global Nature, entre otras.

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación arrancará el viernes por la tarde con una exhibición de cetrería, una exhibición de lanzamiento de pesca, una demostración de caza y tiro con arco y una ponencia sobre recarga, antes de dar paso a los conciertos de Naturama Suena.

El sábado concentrará buena parte de las actividades vinculadas a la caza y la pesca, con una tirada de recorridos de caza en el campo de tiro El Marañal, una exhibición de la Asociación Española de Perro de Sangre, demostraciones de cetrería, caza y tiro con arco, una demostración K9, un taller de montaje de moscas y un concurso de colleras de rehala y toque de caracola. La jornada incluirá también un showcooking y distintas ponencias y demostraciones relacionadas con la actividad cinegética, antes de cerrar el programa con los conciertos de Alma de Rumba y Paco Candela.

El domingo continuará la programación con charlas de agentes medioambientales, nuevas exhibiciones de cetrería y demostraciones de caza y tiro con arco, además de un nuevo showcooking centrado en la gastronomía.

Junto a esta programación, Naturama ofrecerá durante todo el fin de semana propuestas pensadas especialmente para las familias, con una zona de aventura infantil, talleres, un rocódromo con tirolina, un simulador virtual de caza, una barredora humana hinchable y exposiciones de cetrería, pesca y micología. También habrá área de restauración para completar la experiencia de los visitantes.

La feria contará además el viernes por la mañana con dos talleres de reciclaje dirigidos a alumnos de tercero y cuarto de Primaria del colegio Santa Teresa, en los que participarán alrededor de 92 escolares, así como con una jornada informativa sobre el uso de los contenedores inteligentes para biorresiduos en el estand institucional de la Diputación.