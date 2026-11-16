Navarro dice que PP establecerá incentivos fiscales "para que agricultura y ganadería vuelvan a ser rentables"

El cabeza de lista del PP de Albacete al Congreso, Francisco Navarro, en Liétor. - PP

ALBACETE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP de Albacete al Congreso, Francisco Navarro, ha destacado que "Feijóo va a poner a España a funcionar, con más incentivos para quienes viven en el Medio Rural, recuperará el orden y la decencia y acabará con toda la corrupción e incompetencia del sanchismo".

Así lo ha manifestado en su visita al mercadillo de Liétor, donde ha estado acompañado por la cabeza de lista al Senado, Miriam García; los diputados provinciales Juan Ángel Martínez y Ángel Alfaro; y el alcalde de la localidad, Antonio García Docón, ha informado el PP en nota de prensa.

"España ha sufrido mucho con los ocho años de sanchismo, y en particular el medio rural; Feijóo va a poner en marcha una serie de incentivos fiscales y de reducción de la carga burocrática para que la Agricultura y la Ganadería vuelvan a ser rentables, que merezca la pena vivir en el campo y donde se pongan los medios para facilitar el relevo generacional y que los jóvenes puedan vivir en sus pueblos. Que el futuro de España pase por el futuro de sus pueblos", ha abundado.

Navarro ha afirmado que "estas elecciones van de que ganen los españoles el próximo 29N, pues Feijóo gestionará con pulcritud los impuestos y mejorará los servicios públicos; devolverá el esfuerzo de los españoles en forma de prosperidad".

En su encuentro con los vecinos de Liétor, el candidato del PP al Congreso ha mostrado su confianza en el necesario cambio político tras ocho años "en los que los españoles han pagado más impuestos que nunca para que nada funcione bien; Feijóo es garantía de buena gestión y cero corrupción".