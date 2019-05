Navarro (PP) modificará el proyecto de Plaza de España para mejorar movilidad y promoción económica de Tomelloso

Publicado 17/05/2019 8:09:47 CET

CIUDAD REAL, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Tomelloso por el Partido Popular para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Javier Navarro, ha manifestado que modificaría "en la medida de lo posible" el proyecto de remodelación de la Plaza de España, con un criterio de mejora de la movilidad y de la promoción económica, como primera acción de gobierno y más "urgente" si llega a conseguir gobernar.

Ha manifestado que desde su formación política consideran que la planificación del tráfico del proyecto del actual equipo de Gobierno es "horroroso" y ha explicado que consiste en una plaza totalmente peatonal con unas rondas que "no están dando más que problemas y que los comerciantes de la zona centro no están conformes".

Seguidamente en urgencia le siguen una serie de propuestas entorno a la fiscalidad que tiene que ver con la mejora de la promoción económica del municipio y que pasan por la bonificación del impuesto de construcciones a todos aquellos empresarios y comerciantes que quieran realizar obras de mantenimiento o de mejora en sus establecimientos comerciales, bonificar el IBI a todos aquellos agricultores que tienen naves agrícolas en el campo para guardar aperos, y volver a los niveles de recaudación de IBI de hace cuatro años.

Finalmente, cierra el capítulo de las primeras actuaciones, el traslado de la actual biblioteca Francisco García Pavón a la Plaza de Abastos, un proyecto que está financiado con fondos FEDER y que intenta dotarla "de mayores y mejores espacios" y una posibilidad de tener una sala de exposiciones permanente, dos salas de reuniones, de salas de estudio.

A esto viene unida la remodelación de la zona de la Plaza de Abastos, ha añadido.

Entre las medidas propuestas por los 'populares' en materia de empleo se encuentran, según ha explicado su candidato, el mejorar la fiscalidad que pagan las empresas locales, llevar una política urbanística acorde a lo que requieren los comerciantes y aprobar un Plan de Ordenación Municipal que posibilitara la instalación de empresas.

En cuanto a fiscalidad, aparte de lo comentado sobre el IBI y del de construcciones para todas aquellas personas que quisieran remodelar o mejorar sus comercios o empresas, Navarro ha apuntado a bajar el impuesto de basura a aquellos negocios que tienen contratado a un gesto residuos, ya que considera "abusivo" que tengan que pagar el impuesto en su totalidad.

Se ha mostrado partidario de mejorar el acceso de las tasas municipales, tanto de la escuela infantil como de la escuela de música, sobre todo a la hora de permitir que aquellas familias que tengan más de un miembro matriculado puedan verse beneficiado de unas reducciones y bonificaciones en la tasa.

También, ha explicado, contemplan la bonificación en el impuesto de circulación para todo aquellos vehículos que sean eficientes y con la etiqueta eco, "son cuestiones bastante asequibles a la hora de poder implementarse en un Ayuntamiento porque a día de hoy son pocos los vehículos que tienen esas etiqueta pero se incentivaría la contribución a tener un ambiente más sostenible", ha concluido.

"APROBAREMOS EL POM QUE EL PSOE DECIDIÓ METER EN UN CAJÓN"

En lo que a urbanismo se refiere, Navarro ha apostado por terminar de aprobar el Plan de Ordenación Municipal, que según ha explicado fue aprobado en 2015 y el PSOE "decidió meter en el cajón".

La importancia de aprobar este plan radica, según el candidato 'popular', que es "vital" para que no vuelvan a suceder situaciones como la vivida por la Cooperativa Virgen de las Viñas, "una de las más importantes", que tuvo que esperar dos años para una licencia municipal para acometer una ampliación, ha asegurado.

Otro tema abordado dentro de este bloque es el trafico, ya que en opinión de Navarro, Tomelloso "tiene bastante caos circulatorio y moverse con el coche es bastante tedioso", por eso lo que se propone desde su formación es llevar una política urbanística que saque adelante proyectos como la del anillo circulatorio exterior, desarrollando la Avenida de Niort, permitiendo así que la ciudad "siga creciendo como en los años que el PP ha estado gobernando y que no sigua con esa idea de pueblo que ha traído el PSOE", ha añadido.

Ha reprochado al anterior gobierno de llevar una política urbanística "totalmente errónea y contraria a los intereses de la ciudad, cree que Tomelloso "no está para grandilocuencias".

El colectivo de los jóvenes también encuentran propuesta dentro del programa del PP, así proponen un plan de ocio saludable, del que actualmente "adolece" el municipio, además de fomentar el asociacionismo juvenil e impulsar el Consejo Local de la Juventud, entidad de la que carece hoy en día.

También proponen dotar de un plan de actividades culturales a las peñas que actualmente están muy enfocadas a la celebración de la romería y San Antón Navarro ha explicado la necesidad de un plan de empleo joven, para que estos no tengan que desplazarse para conseguir un trabajo, además de intentar implementar el grado profesional de música en Tomelloso, para que los no tenga que ir a localidades cercanas a completar sus estudios de música.

AGENDA CULTURAL

En materia cultural, el Partido Popular ha propuesto una agenda que integre "lo que desarrollan las asociaciones locales con lo que viene de fuera" y es que en opinión de su candidato, actualmente se está primando lo foráneo.

Para que la cultura local se desarrolle, ha explicado, que es fundamental dotar a las asociaciones de un espacio donde reunirse, y este puede ser la antigua biblioteca, una vez que sea trasladada a la Plaza del Mercado, tal y como propone la formación.

También se propone revitalizar las fiestas tradicionales, porque "también es cultura", y seguir apostando porque la Romería de Tomelloso siga creciendo.

Finalmente apoyar un sello cultural, que en palabras del candidato popular considera que "ha caído en el olvido".

En cuanto a pactos, Navarro ha explicado que para que pudiera producirse debería haber "una coincidencia programática".

El problema que ve actualmente es que "hay partidos que son tan sumamente nuevos que no traen un programa electoral potente a Tomelloso", por lo que opina que habrá que "estudiar sus intenciones para ver si se podría recabar el apoyo".

"SEREMOS LA FUERZA MAYORITARIA EN TOMELLOSO"

Se ha mostrado convencido que la fuerza preferida por los tomelloseros dentro del centro derecha será el PP y confía que en las próximas elecciones serán la fuerza mayoritaria en Tomelloso, "estaremos entre 10 y 11 concejales" ha vaticinado.

Y para el resto ha pronosticado que el Partido Socialista superará podría llegar a los ocho que tienen en la actualidad y otorga un concejal a cada una de las tres fuerzas restantes.

Ha hecho una valoración negativa de la actual alcaldesa y candidata socialista a revalidar la Alcaldía, Inmaculada Jiménez, ya que en su opinión "ha gobernado a espalda de los ciudadanos", y no ha entendido que no sólo se gobierna con sonrisas y para los suyos, sino para todos y pensando "no en un plazo de cuatro años, sino un plazo de un Tomelloso del futuro".