Nicolás critica que la huelga del 11N sea "política" y que el trabajador "no sabe por qué se tiene que movilizar"

Archivo - El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, durante el VI Encuentro del Comercio de CEOE-C4, en el Auditorio El Greco, a 29 de abril de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El evento se realiza bajo el lema 'El comercio responde y el objeti - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha calificado la huelga del 11 de noviembre como "política" lamentando que el trabajador no sabe "por qué se tiene que movilizar", y señalando que es una convocatoria que causa "sonrojo y carcajada".

En la rueda de prensa para presentar la vigésimo tercera edición de los Premios Empresariales Cecam, junto al secretario general de la entidad, Mario Fernández, ha insistido en que es una "huelga política contra la oposición", una afirmación que ha dicho la propia vicepresidenta del Gobierno.

"Es todo tan engañoso, da tantas vueltas. ¿Por qué se desahucia a Maricarmen?", ha reflexionado Nicolás, añadiendo que es la "primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate".

A este hilo, sobre el decreto de vivienda, lo ha calificado de "auténtica mentira", por lo que no ve sentido "que los sindicatos, que han estado ocho años en sus casas, ahora salgan a decir que la culpa" es del empresario.

Por ello, ha rechazado este argumento de que la culpa la tienen los empresarios por que no suben los salarios y por ello es que "la gente no puede comprar viviendas".

"El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando".

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque "los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar" y los convocantes se pueden encontrar "colgando de la brocha".

"Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama", ha afirmado.