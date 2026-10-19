Nicolás lamenta cifras de accidentes laborales pero se niega a que "por sistema" sindicatos echen la culpa al empresario

Archivo - Persona trabajadora. Paro. Desempleo. - MINISTERIO - Archivo

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha lamentado las cifras de la región en cuanto a siniestralidad laboral, pero se ha negado a que, "por sistema", los sindicatos culpen a los empresarios de estos siniestros.

"Nosotros jamás hemos apoyado a una empresa que claramente ha incumplido la ley de prevención de riesgos laborales poniendo en riesgo la salud o la vida de sus trabajadores. Nunca lo hemos hecho, y no lo vamos a hacer", ha aseverado en rueda de prensa este lunes, a preguntas de los medios, cuando se ha producido el fallecimiento de un trabajador por caída en altura en Aldea del Rey (Cuenca).

Es por ello, que ha señalado que los empresarios tendrán "que pagar lo que tendrán que pagar", pero no dirán "que no es un accidente laboral". "De ahí a que seamos los culpables de esa muerte, es que ya está bien", se ha quejado.

Ha resaltado el compromiso de las organizaciones empresariales y los sindicatos para tener "cero accidentes" y su trabajo conjunto en el instituto regional de salud laboral. "Hacemos lo posible y lo imposible porque eso sea así. Desgraciadamente, cuanto más actividad hay, más posibilidad de riesgo hay", ha defendido.

El presidente de la patronal castellanomanchega ha puesto el foco en que hay cosas que "son inevitables" en accidentes laborales, afirmando que "las caídas en altura en el siglo XXI son un atraso absoluto".

"No sé cómo todavía puede haber empresas que permitan que sus trabajadores estén en cierta altura sin tener la protección ni el arnés", ha mencionando Nicolás, añadiendo que "cuando empiezas a bucear en los accidentes te llevas muchas sorpresas".

"Cuando llegas y ves que se ha caído desde una altura de 5 metros. Tenía el arnés sin enganchar, las botas de trabajo estaban en la taquilla. Entonces, cuando empiezas a investigar ese accidente llegas a la conclusión de que no siempre la culpa es del empresario", ha afirmado.

Al respecto, ha indicado que "hay trabajadores que incumplen las medidas", al tiempo que ha señalado que él mismo "tuvo un accidente laboral mortal" en su empresa.

ABSENTISMO

Preguntado por el absentismo laboral, ha vuelto a mencionar que la incapacidad temporal por contingencia común es "el caballo de batalla", que arroja una media por encima de muchos países europeos.

Ha achacado que muchas de estas bajas se dan por que hay retrasos en las pruebas diagnósticas. "Lo que hay que ver es si ese trabajador, por el tipo de lesión que tiene, no derivada del trabajo, porque es contingencia común, hay que ver si podía estar trabajando esos tres meses".

También ha mencionado "causas que son descaradamente abusos de los trabajadores, que están trabajando en otro sitio y se cogen una baja", o muchos casos que simplemente no quieren ir a trabajar".

"Entonces se trata de analizar lo que está pasando y tener datos suficientes para poder hacer propuestas serias", porque se trata de "una burbuja que crece y crece y crece", ha sentenciado Nicolás.