En Nivel 1 un incendio en Hinojosa de Calatrava por corte de la CR-5021 y afección de humo a viviendas - INFOCAM

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta cinco medios de extinción aéreos y 11 terrestres trabajan en la extinción del incendio forestal que se ha declarado este miércoles en el término municipal de Hinojosa de Calatraval (Ciudad Real) y alcanza situación operativa de Nivel 1 por el corte de la carretera CR-5021 y la afección de humo a viviendas aisladas.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 13.08 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.

En la lucha contra las llamas trabajan 16 medios y 66 personas, de los que cinco son medios aéreos y 11 terrestres.