Nochevieja tranquila y sin incidencias reseñables en la ciudad de Albacete

Albacete celebra una Nochebuena "tranquila y sin incidencias de gravedad"

ALBACETE, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Albacete ha celebrado una noche de fin de año tranquila y sin incidencias de gravedad que reseñar, gracias al comportamiento ejemplar de los albaceteños y a la labor profesional y comprometida que como siempre ha llevado a cabo la Policía Local, con 24 agentes de servicio y con su intendente jefe al frente, Diego López.

El objetivo ha sido que todos pudieran disfrutar de estas fiestas sin sobresaltos, con la necesaria colaboración además de los Bomberos del Servicio contra Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, los servicios sanitarios, y el personal de seguridad privada.

Las incidencias más relevantes de la jornada estuvieron relacionadas con la atención de servicios asistenciales, control de alcoholemia y drogas, y un robo de cableado eléctrico, además de un accidente de tráfico a las 12.00 horas en la Avenida Constantino Romero con una mujer de 24 años herida leve, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A las 15.15 horas se atendió en la calle Mayor a un varón de 85 años que sufrió una indisposición en el interior de un restaurante, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el servicio de urgencias del Hospital General.

La jornada del día 31 incluyó la actuación durante las distintas pruebas de la carrera San Silvestre, con 10.000 corredores y gran afluencia de público en las calles. La Policía Local destacó a varias dotaciones para cubrir la seguridad y el corte de tráfico de las calles afectadas

Ya por la noche, y dentro del compromiso con la Seguridad Vial todo el año y especialmente durante las fiestas navideñas, la Policía Local ha llevado a cabo un control preventivo en la Plaza de Gabriel Lodares entre la 1.00 y las 2.00 horas, sin detectarse ningún conductor con presencia de alcohol o droga. Participaron tres dotaciones policiales.

A las 2.24 horas se ha realizado un servicio asistencial en la calle San Julián, trasladando a un varón de 57 años, que se encontraba durmiendo en la calle, hasta el Albergue municipal.

A las 2.40 horas se ha sorprendido a un varón de 29 años robando cableado eléctrico de varias arquetas situadas en la calle Nadia Comaneci. Llevaba utensilios adecuados para realizar la sustracción y corte del cable. Se le ha detenido y se han instruido diligencias penales por delitos de hurto y daños. Han intervenido tres dotaciones policiales y la grúa.

Además, como cada año, la Policía Local ha llevado a cabo la habitual comprobación de aforos y otras medidas de seguridad en establecimientos de la zona de ocio nocturno de la ciudad, sin ninguna incidencia.