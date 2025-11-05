Una noria en Vega Baja y bonificaciones a familias numerosas, propuestas Vox Toledo para Debate del Estado de la Ciudad

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín, ha presentado las diez propuestas de resolución de su grupo para su aprobación en la segunda sesión del Pleno del Debate del Municipio que se celebrará este jueves, centradas en colectivos como las familias numerosas, instando a paralizar el cierre de los hospitales Provincial y del Valle o con ideas "innovadoras", como una noria panorámica en medio de un gran parque en Vega Baja.

En concreto, la primera de las propuestas de Vox pide mantener de forma permanente las bonificaciones fiscales y tributarias reconocidas a los progenitores de familia numerosa, garantizando una política municipal "comprometida con la natalidad, la estabilidad familiar y la protección de quienes sostienen el porvenir de Toledo", según ha informado el partido en nota de prensa.

La segunda de las resoluciones propone instar a la Junta de Castilla-La Mancha a que concluya el expediente de declaración del damasquinado como Bien de Interés Cultural, garantizando la conservación de este oficio emblemático y el apoyo a los maestros artesanos que, con su trabajo, siguen manteniendo viva esta tradición y la esencia de Toledo.

En tercer lugar, propone a la Junta que el edificio Quijote Crea, cuyas obras fueron paralizadas en 2012, acoge la Biblioteca regional del Alcázar.

En cuarto lugar, desde Vox abogan por instar al Rectorado de la UCLM a que facilite un local en el campus universitario de la Fábrica de Armas con la finalidad de que este grupo de antiguos alumnos de la Escuela de Aprendices recuperen el espacio para su exposición permanente y pueda ser disfrutada por todos los toledanos y visitantes.

La quinta de las propuestas de Vox dispone que todos los centros de salud de la ciudad de Toledo tengan su correspondiente Punto de Atención Continuada, con un servicio de sanitaria 24 horas al día.

También demandan parar el cierre del Hospital del Valle y el Hospital Provincial, considerando que cerrar dos instalaciones plenamente operativas, "con profesionales experimentados y una atención cercana", sería una decisión "irresponsable e injustificable su cierre". Por ello, se propone instar a la Junta a que mantenga abiertos ambos centros y garantice su mantenimiento y plena integración en la red sanitaria pública de Toledo.

En séptimo lugar, desde Vox piden la dedicación de una de las bibliotecas municipales al historiador y bibliotecario Antonio Casado Poyales con el fin de honrar la memoria de este toledano "ejemplar, historiador, bibliotecario e investigador, fallecido hace unos meses, que dedicó su vida al estudio, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de nuestra ciudad".

De otro lado, el partido demanda dar uso definitivo al espacio de Vega Baja, afirmando que "ya es hora de que todos esos terrenos sean útiles para los toledanos", para lo cual Vox propone destinar la Vega Baja a un gran parque y jardín público, con la instalación de una noria panorámica.

Su novena propuesta apunta a instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que realice las obras necesarias para adecentar la estación del tren, integre la estación actual en los planes y proyectos del trazado de la futura línea del AVE Madrid-Lisboa y restablezca los horarios y frecuencias de la línea Madrid-Toledo vigentes hasta el mes de marzo de 2020.

Finalmente, Vox propone que se inste al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a que concluya las obras de la Autovía a-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña.