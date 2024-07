La nueva línea 32 de autobuses unirá en Toledo Valparaíso, La Legua y el Hospital a partir de otoño

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo contará a partir de septiembre u octubre con una nueva línea de autobús que se denominará 'Línea 32' y que servirá para unir los barrios de Valparaíso y la Legua con el Hospital Universitario ubicado en el Polígono de la capital regional.

Así lo ha avanzado en una entrevista concedida a Europa Press el alcalde de la ciudad Carlos Velázquez, quien ha circunscrito esta actuación al nuevo plan de movilidad de la ciudad en el que su equipo de Gobierno está trabajando desde que comenzó a gobernar en la ciudad.

Velázquez ha afirmado que este plan "es muy ambicioso" y que si no se han dado más detalles al respecto es porque se va a poner en marcha con el nuevo curso. Así, ha calificado esta actuación como muy ambiciosa y ha añadido que no solamente afecta a las nuevas líneas de autobuses urbanos sino que también regula aparcamientos o el turismo.

A ello ha unido, como ya se ha avanzado, que este plan contempla la gratuidad de la ORA en la zona naranja y azul de la ciudad desde el 8 de julio al 31 de agosto. Algo que no podía esperar a que se desvelase el plan entero porque sino habría tenido que entrar en marcha ya el próximo año.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

También ha hablado el alcalde de la Zona de Bajas Emisiones para señalar que el Consistorio tiene una "importante subvención" de la UE para ponerla en marcha tal y como obliga la normativa europea, aunque ha afirmado que la ciudad no tiene en estos momentos "grandes problemas de contaminación".

Así, el alcalde ha afirmado que la puesta en marcha de esta Zona de Bajas Emisiones no va a suponer para los toledanos "ningún cambio" más allá de que tengan que llevar en su automóviles las etiquetas de la DGT. "Más allá de eso, no va a haber grandes cambios en cuanto a la movilidad de la ciudad", ha dicho, negando que vaya a haber restricciones en el centro de la ciudad si no se dispone de la etiqueta ECO, por ejemplo.

Con todo, ha detallado que podría entrar en funcionamiento a finales de este año, consciente de que todavía se sigue instalando toda la infraestructura que contempla más de 130 cámaras por toda la ciudad y que se están finalizando de poner.

Una cámaras, ha añadido, que van a suponer también una ayuda "muy importante" en cuanto a la seguridad ciudadana. "Son cámaras de control del tráfico, de control de vehículos, pero también son cámaras que van a estar a disposición de Policía Local y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha agregado.

VEGA BAJA

De otro lado y dado que el georradar ha vuelto a Vega Baja, concretamente a una parcela municipal situada al sur de la Senda de las Moreras, el alcalde ha indicado que se trata de continuar el proyecto de recuperación que inició la Junta en la parcela de su propiedad.

"El objetivo era fundamentalmente ese, tener perfectamente claro cuáles son los restos que hay en esta parcela, que en este caso es íntegramente del Ayuntamiento, para hacer una actuación similar a la que ya se ha realizado en la parcela de la Junta de Comunidades", ha manifestado.

No obstante, ha apuntado que este proyecto del Ayuntamiento se va a financiar de otra manera y será a través de 1,5% cultural y no por medio de los fondos europeos. Por lo que ha enmarcado la reunión del concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, con los técnicos y el arqueólogo municipal en un encuentro para definir el proyecto.

Con todo, ha descartado que se vaya a llevar a cabo una actuación urbanística para construir viviendas en Vega Baja y ha señalado que hay que pasar página. "Nos estamos centrando en pasar página de algunos asuntos que han tenido bloqueada la ciudad y hay que hacer todo lo que podamos hacer sabiendo lo que podemos hacer".

POM

Sobre el Plan de Ordenación Municipal (POM), el alcalde ha reiterado la intención de que el septiembre se adjudique su redacción para señalar que la anterior licitación --con 120.000 euros de presupuesto-- quedó desierta porque "quizá porque iba muy ajustado en presupuesto".

Por tanto, ha señalado que se ha complementado la partida con mayor cantidad económica --de casi 300.000 euros--, esperando y deseando que la siguiente adjudicación sea la definitiva y que pueda quedar a finales de septiembre este asunto solventado con el fin de dedicar 2025 a trabajar en definir el mapa de este Plan.

Un mapa que, según ha señalado, parte del avance del POM existente que derivó de un proceso de participación ciudadana. "Y no estará muy distante el documento definitivo de lo que ya conocemos", ha avanzado el regidor de la capital castellanomanchega.

El alcalde ha señalado que su intención con este nuevo Plan es tratar de unir la ciudad. "Desde la última o primera casa de Valparaíso y La Legua hasta la última o primera casa del Polígono hay unos 16 kilómetros y creo que ya está bastante bien para tener en cuenta que la ciudad no siga alargándose como un chicle".

Es por ello por lo que ha abogado por "coser" la ciudad y tratar de dar respuestas a esa demanda "tan importante" de vivienda que existe pero completando los huecos que hay entre los barrios como puede ser la denominada zona de contacto entre el Polígono y Santa Bárbara.

Finalmente, sobre si hay avances en cuanto al Hospital Virgen de la Salud, Velázquez ha señalado que sigue bajo el control del Gobierno regional porque no se ha procedido a la reversión. "Me consta que se están dando pasos, es cierto, porque me lo han comunicado desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con el que estoy en contacto continuo al objeto de convertir lo antes posible la antigua Escuela de Enfermería en residencia de estudiantes".

El alcalde de Toledo ha reconocido que el hospital "va por detrás" en ese sentido, para agregar que se trata de una parcela "muy interesante para muchísimas cosas".