Una nueva zona de ocio, deporte y esparcimiento "dará aún más vida" al entorno de los Ejidos en Albacete

Ejidos de la Feria de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a instalar una nueva zona de ocio y esparcimiento en los Ejidos de la Feria, que incluirá instalaciones para practicar deporte y podrá ser utilizada por los ciudadanos durante todo el año.

El alcalde, Manuel Serrano, ha informado de esta iniciativa que va a ser aprobada por la Comisión de Sostenibilidad y que "responde a las propuestas vecinales con motivo de las obras que se están llevando a cabo para repavimentar la zona de los Ejidos y mejorar la accesibilidad".

Se trata de crear un nuevo espacio de ocio y deportivo que pueda ser utilizado durante todo el año, compatibilizando su ubicación con la Feria y otros eventos como el mercadillo de Los Invasores, además de poderse integrar en la zona de descanso que instala Aguas de Albacete la Feria de Septiembre y la Feria infantil de Medio Ambiente.

Los trabajos para crear esta zona de ocio deben acometerse de forma que permitan que las obras de adoquinado terminen el 15 de agosto, como está previsto para no afectar a la Feria, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La zona contará con bancos y mesas, áreas deportivas para distintos usos y una zona de ejercicio al aire libre. El elemento más destacado será una fuente transitable, diseñada para integrarse en el entorno y permitir el uso peatonal, aportando además un componente visual y dinámico al espacio. La fuente estará compuesta por cuatro vasos con formas radiales cuyo centro es un banco jardinera circular simulando las aspas de un molino, con 40 chorros con luces led que proporcionarán un espectáculo de luz y agua. Al tratarse de una fuente transitable, todos los elementos visibles estarán al ras del pavimento y los acabados serán antideslizantes.

También se construirá una caseta técnica con las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la fuente, con un acabado rústico similar al de los laterales del Recinto Ferial, y se completará la actuación con plantaciones y un sistema de riego automático.

El mobiliario para uso público, orientado al descanso y al paseo, incluirá bancos de diferentes formas (rectos y curvos) que harán también la función de jardineras, mesas de picnic, una fuente de agua potable, y alcorques ecológicos que permiten integrar el arbolado con el pavimento. Se colocarán bordillos y elementos de acabado similar al existente, para delimitar zonas y mejorar la integración del conjunto.

ZONA DEPORTIVA

La zona deportiva polivalente tendrá una pista preparada para varios usos (fútbol, baloncesto, etc.), con porterías, canastas y cerramientos y un frontal con portería y canasta. Se instalará una red perimetral para evitar la salida de balones. La instalación multideporte está diseñada para poder desmontarse durante la Feria, para que no interfiera en la zona de descanso.

Además se hará una zona deportiva al aire libre destinada a ejercicios físicos, con distintos elementos como barras, anillas, paralelas y otros equipos, con base de hormigón y un pavimento de seguridad de caucho para amortiguar impactos, garantizando la seguridad de los usuarios.

Se completa la actuación con la plantación de especies vegetales ornamentales y la aportación de tierra vegetal y grava, con un sistema de riego automático con control programado, incluyendo tuberías, válvulas, programadores y sistema de telegestión para optimizar el consumo de agua y facilitar el mantenimiento.

El alcalde ha concluido asegurando que "con esta actuación vamos a dar aún más vida a una zona de la ciudad que va a verse sentiblemente mejorada con el adoquinado de más de 18.000 metros cuadrados, en todo el entorno que rodea el Recinto Ferial. Además, al igual que atendimos las peticiones de Cocemfe para mejorar la accesibilidad y seguridad con el nuevo pavimento, también hemos hecho gala de la escucha activa al atender la propuesta de los vecinos de crear una nueva zona de esparcimiento".