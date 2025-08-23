Nuevas Generaciones del PP acusa al Gobierno de C-LM de convertir la región en "la peor" para emanciparse

TOLEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, José Luis Montalvo, ha asegurado este sábado que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha convertido a la región en la "peor región para que los jóvenes puedan emanciparse".

De esta forma se ha pronunciado Montalvo que ha argumentado que la región se sitúa a la cola del país en emancipación juvenil, con una tasa de apenas un 10,6 por ciento según los últimos datos publicados, tal como ha trasladado el PP por nota de prensa. Así, ha reseñado que "Castilla-La Mancha sea la comunidad donde más difícil resulta emanciparse no es un dato aislado, sino que es el reflejo del fracaso de las políticas del PSOE y de la incapacidad de Page para dar oportunidades a los jóvenes".

El presidente de la asociación juvenil ha criticado que los jóvenes castellanomanchegos se ven obligados a retrasar cualquier proyecto de vida independiente por la falta de medidas de apoyo, ya que la región cuenta con unos precios de vivienda "inasumibles", una presión fiscal "cada vez mayor" y sin políticas eficaces para la juventud. Con todo ello, ha llegado a la conclusión de que Page "condena a nuestra generación a vivir sin oportunidades".

José Luis Montalvo ha afirmado además que la situación de los jóvenes de la región se agrava con decisiones como la imposición del canon del agua, asegurando que "lejos de ayudar, busca meter la mano en los bolsillos de las familias y los jóvenes", un escenario que se suma al antes comentado, el de la tasa de emancipación más baja de toda España.

"En Castilla-La Mancha con el peor escenario posible: menos oportunidades y más impuestos", ha denunciado el líder de Nuevas Generaciones del PP en la región, que ha aprovechado para exigir al Gobierno de Page que "rectifique sus políticas de Juventud y ponga en marcha urgentemente medidas que favorezcan la emancipación juvenil". En ese punto ha recordado como las ayudas reales al alquiler, la reducción de impuestos y la generación de oportunidades de empleo digno serían un buen punto de partida para fijar la población joven en nuestra región.

Por el contrario, ha afirmado como el PSOE sigue castigando a los jóvenes "con cargas que hacen imposible su futuro". Finalmente, ha defendido que, el compromiso del Partido Popular de Castilla-La Mancha es el de trabajar para que los jóvenes de Castilla-La Mancha tengan oportunidades y puedan desarrollar su proyecto de vida en la región.

En este sentido, ha secundado las palabras del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, indicando la necesidad de que la región cuente con una estrategia para los jóvenes en emprendimiento, formación, autoempleo, deporte o cultura.

Además, ha hecho referencia al proyecto que, en diversas ocasiones, el líder de los populares en la región ha dado a conocer, como es el que busca vincular las universidades que cuentan con campus en la región, como la UCLM o la Universidad de Alcalá, con empresas para que los recién titulados cuenten con un primer contrato en dichas empresas, todo ello para evitar la fuga de talento en Castilla-La Mancha.

Por último, el responsable de Nuevas Generaciones Castilla-La Mancha ha señalado como importante el fomento del autoempleo y la reducción drástica de los impuestos, además de la canalización de ayudas para los jóvenes autónomos de la región.