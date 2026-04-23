Nuevas Generaciones Toledo organizará su XIII Congreso Provincial el 13 de junio

Nuevas Generaciones de Toledo convoca su XIII Congreso Provincial el próximo 13 de junio - NNGG

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Toledo ha anunciado la convocatoria de su XIII Congreso Provincial, que se celebrará el próximo 13 de junio en Toledo, una cita que marcará el inicio de una nueva etapa tras ocho años de mandato de la Junta Directiva saliente presidida por Roberto García.

La convocatoria se ha hecho efectiva durante la reunión de la Junta Directiva Provincial de NNGG, en la que se ha puesto en valor el intenso trabajo realizado por la organización juvenil durante estos años en toda la provincia, centrado en dar respuesta a las necesidades, inquietudes y problemas de los jóvenes, así como en impulsar iniciativas orientadas a mejorar su futuro, según ha informado Nuevas Generaciones en nota de prensa.

Roberto García ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento por la confianza recibida, señalando que "ha sido un auténtico honor poder trabajar por la juventud de la provincia", tratando de "ofrecer soluciones y respuestas a sus problemas, necesidades e inquietudes" y "estando siempre al lado de los jóvenes".

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo que le ha acompañado en esta etapa, destacando que se siente muy honrado y feliz de haber compartido esta responsabilidad "con personas comprometidas que han trabajado sin descanso por los jóvenes de la provincia".

Durante la reunión, los integrantes de la Junta Directiva saliente se han mostrado emocionados ante el cierre de esta etapa, "una experiencia inolvidable marcada por el compromiso, el esfuerzo y la ilusión" y convencidos de que, quienes tomen el relevo, continuarán con ese trabajo apostando por la juventud y por su futuro.

El XIII Congreso Provincial será una cita clave para renovar el liderazgo de Nuevas Generaciones en Toledo y seguir reforzando su papel como voz activa de los jóvenes en la provincia.