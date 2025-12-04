El nuevo Bono Social del Agua extenderá a las familias vulnerables de Albacete las rebajas de las familias numerosas

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, con José Belda de Aguas de Albacete - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Dic. (ERUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento va a poner en marcha un Bono Social del Agua, dentro del convenio de colaboración con Aguas de Albacete, para atender a familias con necesidades especiales.

La bonificación en los recibos del agua llegaba hasta ahora a familias numerosas y pensionistas con pensiones mínimas, y ahora se extiende a las personas y familias en situación de exclusión social moderada o severa y a familias monoparentales o monomarentales, previo informe de situación a cargo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Aguas de Albacete aporta 200.000 euros para estas ayudas, "que son un ejercicio de solidaridad por parte del Ayuntamiento y también de la empresa mixta que se encarga del suministro y el ciclo integral del agua en la ciudad. Damos así un paso más en el apoyo a las familias que peor lo están pasando, al garantizar su acceso a un bien fundamental como es el suministro de agua potable".

El alcalde ha agradecido a Aguas de Albacete, su "continuo compromiso social y ciudadano, que se articula en varias iniciativas, como este convenio para el Bono Social del Agua, y también en colaboraciones con motivo de la Marcha por la Igualdad o las actividades infantiles en Feria, entre otras muchas".

El nuevo Bono Social del Agua se aplicará ya en el recibo del último trimestre de este año y durante el año 2026, y supondrá una reducción en los recibos del agua a personas o familias en situación vulnerable o en exclusión social, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales.

Los descuentos varían según el volumen de agua consumida, para contribuir al uso responsable de un recurso escaso como es el agua: si el consumo anual de agua de la persona o unidad de convivencia no supera los 500 euros se hará una deducción del 75%, mientas que para consumos anuales entre 501 euros y 1.000 euros se hará una rebaja del 50%, y cuando supere esa cantidad, la deducción será del 25%.

Los porcentajes se han establecido teniendo en cuenta que el consumo medio estándar es de 20 metros cúbicos por trimestre, con un importe anual de poco más de 100 euros. Además de estas ayudas, Aguas de Albacete se compromete a aplicar el protocolo de actuación para evitar los cortes de suministros de agua y las deudas generadas por las personas vulnerables que sean titulares de contratos de agua.