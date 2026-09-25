El nuevo Centro de Salud Manzanares 2 iniciará su actividad asistencial el próximo 5 de octubre

Cartel de las Jornadas de Puertas Abiertas - JCCM

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Salud Manzanares 2 comenzará a prestar asistencia sanitaria el próximo lunes 5 de octubre, una vez finalizadas las obras y mientras se completan estos días las últimas tareas de acondicionamiento, equipamiento y organización necesarias para el traslado de la actividad desde las actuales instalaciones.

A partir de esa fecha, las consultas programadas en el Centro de Salud Manzanares 2 se desarrollarán ya en el nuevo edificio, situado en la calle María Zambrano esquina con calle de la Prensa.

La Gerencia de Atención Integrada de Manzanares, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), trabaja durante estas semanas en la planificación del traslado para que el cambio de instalaciones se produzca de manera ordenada y garantizando en todo momento la continuidad asistencial.

Precisamente, los profesionales sanitarios del centro han visitado el nuevo edificio junto al equipo directivo de la Gerencia para familiarizarse con la distribución de los espacios y avanzar en la organización de la actividad antes de su puesta en funcionamiento.

NUEVAS INSTALACIONES

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado una inversión total de 4,2 millones de euros al nuevo Centro de Salud Manzanares 2, incluyendo obra, dirección facultativa, control de calidad y equipamiento. Las obras han sido cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2021-2027.

El nuevo edificio cuenta con aproximadamente 2.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en una única planta, y ha sido diseñado para reunir en espacios amplios, accesibles y funcionales las diferentes áreas asistenciales y de apoyo del centro.

El Área de Asistencia General dispone de siete consultas de Medicina General y siete de Enfermería, dos cuartos de curas, una sala polivalente para emergencias, recepción y salas de espera. Asimismo, cuenta con un área específica de Pediatría, con dos consultas médicas y dos de Enfermería, cuarto de curas, sala de espera y aseo infantil, así como un área destinada a extracción y recepción de muestras.

Las Unidades de Apoyo disponen de espacios para Matrona y Obstetricia, Trabajo Social y Odontología. El centro incorpora igualmente un área específica de Rehabilitación, con boxes de terapias, sala de cinesiterapia, consulta, vestuarios y almacenes.

Las instalaciones se completan con los espacios destinados a servicios generales, vestuarios, almacenes, instalaciones y soporte logístico, además del área de Dirección y Docencia, que incluye una zona de 86 metros cuadrados en la que se ubica una sala de simulación clínica.

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

La Gerencia de Atención Integrada de Manzanares desarrollará durante los próximos días distintas acciones de información dirigidas a los usuarios para facilitar el traslado y dar a conocer la ubicación y funcionamiento de las nuevas instalaciones antes del inicio de la actividad asistencial.

El próximo miércoles 30 de septiembre habrá una jornada de puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas para que la ciudadanía conozca las instalaciones antes de su puesta en marcha. A esta actividad asistirán también las asociaciones de pacientes.

De forma paralela se ha distribuido cartelería informando del cambio al nuevo centro de salud. El objetivo es que los usuarios de Manzanares 2 dispongan con suficiente antelación de toda la información necesaria para que el cambio de ubicación se produzca con normalidad a partir del próximo 5 de octubre.