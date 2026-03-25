El nuevo contrato de transporte sanitario de C-LM asciende a 551,5 millones, un 110% más, y aumenta en 35 los vehículos

Archivo - Ambulancia del Sescam - UGT - Archivo

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo contrato de transporte sanitario de Castilla-La Mancha contará con un presupuesto total de 551,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 110 por ciento respecto al anterior de 2017 y el incremento en 35 del número de vehículos, al pasar de 624 a un total de 659.

Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar este contrato junto al director de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Alberto López Ballesteros.

Este nuevo contrato prevé, asimismo, un incremento en personal con 110 técnicos más que el anterior, un total de 659 recursos --193 para el transporte urgente y 466 para el transporte sanitario programado-- y hasta 13 mejoras en el servicio.

((Habrá ampliación))