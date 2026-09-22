Un nuevo piso de Bellido o la venta de una parcela de Agudo, novedades en las declaraciones de bienes de diputados C-LM

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TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compra de una vivienda de 90 metros que ha realizado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, o la venta de una parcela de 2.500 m2 en Toledo por parte de la portavoz 'popular' Carolina Agudo, son algunas de las novedades que registran las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha a julio del presente año.

Así consta en el acuerdo de la Mesa de las Cortes, que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes consultada por Europa Press, y en la que se recoge que el presidente del parlamento regional cobró de esta institución 101.705 euros. En marzo de este año vendió una vivienda de 197 metros, que poseía al 50% en Azuqueca de Henares, para adquirir ese mismo mes otra de 90 metros al 100%. Declara una hipoteca de 59.388 euros.

Respecto a sus cuentas corrientes, anota 29.786 euros en una personal y 121.610 euros en una familiar antes de tomar posesión en el cargo, y un seguro de vida de 60.000 euros y saldo medio en cuentas bancarias de 69.674 tras ser presidente de las Cortes.

La vicepresidenta primera de la Mesa de la Mesa de las Cortes, la socialista Josefina Navarrete, cobró 80.968 euros del Parlamento y antes de ser diputada tenía al 100% una vivienda en Barrax de 149 metros y una ampliación vivienda de 73 m2. Tras tomar posesión en el Parlamento regional declara un plan pensiones con 6.526 euros y un saldo medio de 43.100 euros en cuentas.

En cuanto a la portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, cobró 80.968 de las Cortes, más 2.100 euros por gastos de locomoción. Declara el 50% de un inmueble tipo industrial en Alcázar de San Juan de 52 m2 antes de tomar posesión, un préstamo de 37.000 euros, un seguro de vida de 50.000 euros y un saldo medio en cuentas de 45.000.

Por su parte, el presidente del Grupo, Ángel Tomás Godoy, percibió del Parlamento regional 86.938 euros, más 3.400 en gastos de locomoción. A julio de 2026 declara haber cobrado 30.482 euros de ayudas de la PAC por herencia tras un fallecimiento familiar, 4.500 euros de arrendamiento de inmuebles, 5.048 por actividades agrícolas y 2.721 euros como productor de energía.

Tras tomar posesión declara acciones por 18.000 euros, 33.000 euros en un plan de pensiones, 16.577 en fondos de inversión y 18.00 en cuanta corriente.

Mientras, la portavoz del Grupo Popular, Carolina Agudo, también percibió 80.968 euros de las Cortes, y declara haber vendido en noviembre de 2025 una parcela urbana de 2.500 m2 en Toledo adquirida al 100% en enero de 2020, cancelando tras esta venta un préstamo hipotecario de 438.217 euros. De saldo medio en cuentas bancarias apunta 29.788 euros.

En cuanto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, cobró 80.968 euros como diputado regional. Después de llegar a las Cortes adquirió una vivienda al 100 por cien de 109 metros en Guadalajara y mantiene un préstamo hipotecario de 158.532 euros. Declara 701 euros en un plan de ahorro y 21.020 euros de saldo medio en cuentas bancarias.

Mientras, Santiago Lucas-Torres, vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes, percibió 79.494 euros de las Cortes y 2.618 en gastos de locomoción. Por arrendamiento de inmuebles anota 4.050 euros. Tras tomar posesión registra un seguro de vida con 18.415 euros y un saldo medio de 45.008 euros en cuentas bancarias.

De su lado, el viceportavoz adjunto del PP, Santiago Serrano, percibió del Parlamento 61.445 euros, más 2.250 de locomoción. Declara también 1.530 euros de intereses en cuentas.

Desde que tomó posesión es propietario de la totalidad de una finca urbana de 1.000 metros en Talavera, y heredero del 16.66% de otra de 1,5766 hectáreas.

Tras tomar posesión declara 50.000 euros en un deposito y acciones por 8.158 euros, así como un saldo medio de 9.956 euros en cuentas bancarias. En 2024 adquirió una guitarra Paul Reed Smith de 6.098 euros.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, cobró 80.968 euros de las Cortes y 871 euros en gastos de locomoción. Declara también haber ingresado 2.608 euros por el arrendamiento de una nave.

Tiene el 16,66 por ciento de dos casas --una casa de 180 y otra de 120 metros cuadrados--, de dos naves, de 76 y 480 metros, de dos solares --uno de 2.000 y otro de 245 metros-- y de un local de 12 m2, todos recibidos por donación antes de tomar posesión como diputado.

En su declaración de bienes también anota 5.869 euros en aciones y 3.760 euros de saldo medio en cuentas bancarias.

El portavoz de dicho grupo, Iván Sánchez, cobró también 80.968 euros de las Cortes, y 2.250 en gastos de locomoción.

Tras la toma de posesión, en 2025 heredó el 33,33 de una vivienda de 450 metros en Torres de la Alameda. Declara un préstamo hipotecario de 85.000 euros y 35.000 euros en cuentas bancarias.