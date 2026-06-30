Nuevo plan estratégico, nuevos estatutos y un contratro programa "al alza", el "esqueleto" de UCLM para próximos años

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde - EUROPA PRESS

TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha analizado lo que le resta de mandato al frente de la institución académica, considerando que este 2027 será trascendental debido a momentos clave que afrontará la entidad, como la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico, la consolidación de los nuevos estatutos y la puesta en marcha del nuevo contrato programa como marco de financiación con el Gobierno castellanomanchego que, en cualquier caso, tendrá que ir "al alza" con respecto al vigente.

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que en el año y medio desde que revalidó mandato, se ha avanzado "en muchas cuestiones", pero el momento actual se define por una foto fina que "va a decidir el futuro del resto de la legislatura" por tres elementos que son "importantes".

En primer lugar, tal y como ha citado, se está diseñando el plan estratégico UCLM 2030, para lo cual ya se han tenido "varias reuniones con varios grupos de trabajo", un elemento "muy importante".

En segundo lugar, ha reparado en la "modificación de los estatutos", algo que si bien se realiza por mandato de la nueva Ley de Universidades, ha querido darle un punto de ambición "incluyendo otras cuestiones".

Y en tercer lugar ha colocado la renovación del contrato programa con el Gobierno autonómico, algo que se tiene que "cerrar" este año para dejar cubierta la financiación de la entidad "para los próximos cinco años".

Si estas tres cuestiones se rematan, Garde ha asegurado que la UCLM podrá estar, si no "más relajada", desde luego más "tranquila", pues tendrá todo dispuesto para "organizar el esqueleto de esta universidad para los próximos años".

EL CONTRATO PROGRAMA, "AL ALZA"

Sobre la renovación del contrato programa, el trabajo actual pasa por la realización de un documento interno que analice las necesidades de la entidad para presentar al Gobierno regional.

Un contrato que no solo se fijará en las necesidades financieras sino también, "por supuesto, nuevas titulaciones e incremento de plazas" en algunas de las que actualmente tienen "mucha demanda".

Se barajan también aspectos como "la internacionalización y la transferencia de conocimiento" para incluir en el ambicioso documento que Julián Garde quiere presentar ante la administración autonómica.

Revela en este punto que ya han existido reuniones con la otra parte "para ver el marco conceptual", pero no se ha avanzado mucho más. "Quiero pensar que no va a haber ningún tipo de problema porque hasta hora no lo ha habido".

Aunque no puede concretar la cifra exacta de la necesidad financiera de la entidad, sí que asegura que, en cualquier caso, ha de ser "al alza, claramente", superando así el contrato vigente, que está "muy bien diseñado".

"Tiene que ser al alza por muchísimos motivos", asegura, apuntando entre ellos que habrá "nuevas titulaciones", después de lo que considera un éxito en cuanto a la implantación de las cuatro últimas, Psicología, Física, Matemáticas e Ingeniería Biomédica repartidas entre los distintos campus. "Lo hicimos muy bien y espero volver a hacerlo igual de bien".

En cuanto a esa necesidad de más plazas, asegura que se centran, sobre todo, "en titulaciones de Ciencias de la Salud", lo cual requiere "más financiación" para la UCLM pero también para "los hospitales universitarios de la región", para que "puedan asumir ese incremento de estudiantes".

LOS NUEVOS ESTATUTOS, "MUY PARTICIPATIVOS"

En relación al proceso de renovación de estatutos, asegura que tras un año de trabajo se puede calificar como "muy participativo".

Tras un primer trabajo consistente en la realización de una encuesta a la comunidad universitaria, se elaboró un anteproyecto, que después de doce reuniones se sometió a exposición pública.

Ahora, precisa, se han recibido alegaciones, que están siendo analizadas para incorporar "las que se consideren". Será a partir de ahí cuando se elaborará un proyecto de estatutos que "irá a aprobación", previo paso por un proceso de enmiendas.

En cuanto a plazos, estima que podría estar listo para su aprobación final "a principios del curso que viene".