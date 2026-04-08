El nuevo plan provincial 'Toledo Emplea+' para los años 2026 y 2027 está dotado con 21 millones y prevé 3.000 empleos

Presentación del nuevo plan provincial 'Toledo Emplea+' - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta, Concepción Cedillo, ha presentado este miércoles los detalles del programa de empleo propio de la Diputación de Toledo 'Toledo Emplea+', un plan que está dotado con 21 millones de euros --12 de los cuales se ejecutarán en 2026 y otros 9 en el año 2027-- y que prevé unas 3.000 contrataciones.

Acompañada del vicepresidente primero de Cooperación, Jesús Guerrero, y por el resto de diputados del equipo de Gobierno y alcaldes de la provincia, Cedillo ha empezado destacando que "cuando hablamos de empleo no hablamos de cifras en un papel, hablamos de vecinos que quieren quedarse en su pueblo, de familias que necesitan estabilidad, de jóvenes que aspiran a su primer empleo y de trabajadores que merecen una segunda oportunidad".

"Estar cerca, escuchar y actuar", este es el objetivo de 'Toledo Emplea+', un programa que nace con una idea "sencilla", pero a la vez "muy potente", ha afirmado la presidenta provincial, que es "hacer las cosas bien y hacerlas juntos", en referencia a los alcaldes y concejales presentes en el salón de plenos de la Diputación.

Cedillo ha hecho hincapié en que "cada pueblo es distinto, cada realidad es diferente y las soluciones no siempre deben ser iguales".

Según ha asegurado, este plan nace de las demandas y las reivindicaciones de los alcaldes y concejales de la provincia.

"No es un programa impuesto ni un modelo cerrado, es una herramienta útil, flexible y pensada desde el territorio", ha destacado.

"Creemos en el municipalismo de verdad, no en el que se dice, sino en el que se practica", ha añadido la presidenta provincial, quien ha advertido de que "cada contrato que se firma es una puerta que se abre, una familia que respira, una persona que recupera la confianza y un pueblo que avanza".

Según ha aseverado, "no podemos permitir que nuestros pueblos pierdan oportunidades o que la falta de recursos limite lo que somos capaces de hacer porque si algo define a esta provincia es su red de municipios grandes y pequeños pero todos imprescindibles, todos con algo que aportar".

Para terminar, Cedillo ha querido poner de manifiesto que "el empleo no se construye en los despachos, se construye desde el terreno, desde la cercanía y desde el conocimiento real de lo que pasa en cada pueblo".

"ESFUERZO INVERSOR MUY RELEVANTE"

Por su parte, el vicepresidente primero de Cooperación, Jesús Guerrero, ha detallado los aspectos técnicos del plan, explicando que se distribuirán 12 millones de euros en 2026 y 9 millones en 2027, lo que supone "un esfuerzo inversor muy relevante que sitúa a la Diputación como un actor clave en la dinamización económica y social de la provincia".

Guerrero ha explicado que el programa permitirá a los ayuntamientos elegir entre distintas modalidades de gestión, ya sea mediante contratación directa de personas desempleadas o a través de servicios externalizados, destacando que "ambas fórmulas, incluso combinables, persiguen un mismo objetivo: generar actividad, mejorar los servicios y crear oportunidades".

El vicepresidente ha puesto en valor también el sistema de reparto, que garantiza un mínimo para todos los municipios, asegurando que "todos contarán con un tramo fijo de 9.000 euros, al que se suma un tramo variable en función de la población y el desempleo, porque la igualdad de oportunidades debe ir de la mano de la equidad territorial".

Además, ha señalado que el plan incluye mecanismos de financiación flexibles, con anticipos de hasta el 80% para facilitar la liquidez de las entidades locales y un calendario de ejecución que se extenderá hasta septiembre de 2027". También ha detallado que si todo va como está previsto, a finales del mes de abril saldrán las bases.