El nuevo presidente de lo Social de TSJCM define la Sala como "la infantería de la trinchera" ante crisis económicas

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ALBACETE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha celebrado este jueves en el Palacio de Justicia de Albacete la toma de posesión del nuevo presidente de la Sala de lo Social, José Trujillo, quien asume las riendas de una sala que ha definido como "la infantería de la trinchera ante cualquier crisis económica" y que se encuentra "en tensa espera" ante un mercado económico y laboral "que aunque haya mejorado en el índice de los trabajadores cualquier circunstancia lo influencia increíblemente".

El magistrado ha mencionando la actual guerra de Irán y las disputas arancelarias como desafíos actuales que podrían aumentar la carga de trabajo ante empresas afectadas por la subida del precio de los carburantes, a lo que se suma a que la región cuenta con un sólo TSJCM para gestionar todos los procesos, frente a comunidades autónomas con un número similar de provincias como Andalucía, con tres, o los dos de los que dispone Castilla y León.

Trujillo ha comentado también "el caos" por el cambio con los nuevos tribunales de instancia, que durará "hasta que la gente comprenda mejor la actividad que tiene que desarrollar en los nuevos puestos que ocupan" y se supere el periodo de adaptación. "Gestionamos todos los conflictos tanto de trabajadores, como empresarios y de la administración, lo que nos da muchísimo trabajo", ha explicado el presidente.

La trayectoria del magistrado ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Málaga, donde estuvo cinco años, y por la unidad de lo Social del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, su destino anterior, donde también permaneció otros cinco años, según ha recordado la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Raquel Iranzo, quien lo ha considerado "con sobrada preparación y un afán por el trabajo bien hecho".

"Soy uno de esas personas extrañas que aman el derecho laboral", ha confesado el nuevo presidente, quien asegura que este aspecto rige su vida hasta el punto de ir por la calle "viendo asuntos de derecho laboral por todos sitios: prevención de riesgos laborales, falsos autónomos" y destacando los casos de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores como los más numerosos de su sala.

Durante el discurso de la toma de posesión, el magistrado ha señalado que su misión fundamental "no sólo es resolver conflictos dentro del ámbito laboral, sino ilustrar y compartir el amor que mantengo por la jurisdicción social", recordando que es el orden legal "que nos acompaña durante toda la vida e incluso, después de la muerte".

"Con el nacimiento tenemos la prestación de maternidad, la paternidad, el embarazo, la hospitalización del niño", ha explicado por partes, llegando después a la viudedad y orfandad que se conceden tras el fallecimiento. "La respuesta de los juzgados de lo Social afecta a vidas", ha remarcado, prometiendo que apoyará las reivindicaciones de sus compañeros de trabajo que busquen reducir el tiempo de espera de los procesos judiciales.

Trujillo, quien sustituye a Luisa María Gómez, ahora en el Tribunal Supremo, ha concluido con la doctrina con la que regirá su sala: "Calidad en la resolución, compromiso con el ciudadano y coherencia en el resultado".

El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, también ha apuntado durante el evento al problema de los retrasos en los procesos judiciales ante la falta de recursos. "Una administración de justicia lenta no es justicia", ha valorado, tachando el problema como "uno de los principales males de la Justicia" en la actualidad que además se enfrenta a un aumento de los tiempos de litigiosidad. Por ello, ha deseado suerte al presidente de la Sala de lo Social ante el nuevo reto.