Nuevos espacios televisivos para el campo y los conflictos ciudadanos, entre las novedades de CMM en su nueva temporada

Presentadores de la nueva temporada de CMMedia - CMMEDIA

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media ha presentado las principales novedades la nueva temporada, marcada por la celebración de su 25 aniversario, entre las que se encuentran la emisión de 'A tu vera contigo'; el espacio 'Haya Paz', para poner solución a conflictos personales entre ciudadanos y 'Cosas de Campo', un nuevo formato para poner en valor el sector agrícola.

Durante la jornada, conducida por Mariló Leal en las instalaciones centrales de CMM en Toledo, también se han dado a conocer las líneas maestras de la nueva versión de la plataforma CMMPlay y la campaña de publicidad exterior con la que CMM refuerza su presencia en las calles de la región.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha subrayado que la programación de la nueva temporada es continuista, aunque marcada por el 25 aniversario de la cadena: "En todos nuestros programas hay un corazón latiendo, que nos recuerda que empezamos en 2001 a hacer región", ha indicado.

Amores también ha puesto en valor el carácter transmedia de los contenidos de CMM, que permite a los usuarios acceder a estos desde diversos soportes, y ha animado a todos a "entrar en el universo de Castilla-La Mancha Media", que reúne una importante oferta de contenidos.

La nueva temporada de Castilla-La Mancha Media está marcada por la emisión de 'A tu vera contigo', "la edición especial del talent más longevo de la televisión". Conducido por Diana Navarro, el formato recorrerá cuatro de los teatros más representativos de la región en busca de la voz más especial de la copla. Además, los seis mejores participantes formarán una compañía que girará por toda la región con el objetivo de sacar la copla a la calle.

El programa 'Atrápame si puedes', presentado por Frank Blanco, inicia su cuarta temporada en la cadena autonómica con novedades en su mecánica y la intención de seguir siendo referencia cultural y de entretenimiento cada noche en los hogares castellanomanchegos.

Por su parte, 'Haya Paz' llega a CMM, con Sonia González al frente, para poner solución a conflictos personales entre ciudadanos. La presentadora ha destacado que el objetivo del formato es "aprender a escucharnos" y saber que el diálogo es el camino para poner fin a los conflictos.

'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha' regresa con Mariló Leal al frente en su décimo aniversario. Finalizadas las grabaciones, en las próximas semanas comenzará un emocionante camino que llevará a uno de los 15 municipios participantes a coronarse como el más bonito de la región y celebrar las Campanadas de Fin de Año.

Otra de las novedades de la temporada 2026-2027 es el estreno de 'Cosas de Campo', un nuevo formato de servicio público en el que se pondrá en valor el trabajo diario del sector agrícola y sus profesionales en todos los puntos de Castilla-La Mancha.

NUEVO PLATÓ DE 'EN COMPAÑÍA'

Asimismo, 'En Compañía', el programa de referencia de la sobremesa, celebra su décimo aniversario en la cadena autonómica con un nuevo plató de 900 metros cuadrados, una escenografía renovada y material técnico de primer nivel.

Los presentadores Ramón García y Gloria Santoro han definido el nuevo plató como "un regalo" y han incidido en el "cariño" que transmiten los espectadores, tanto en la televisión como en las calles.

La programación de CMM mantiene algunos de los formatos más reconocibles de su parrilla: 'Héroes Anónimos', formato de servicio público que iniciará próximamente su temporada 22; 'CLM Me Gusta', que alcanzará los 500 programas a final de año; y 'Ancha es Castilla-La Mancha', que acerca cada tarde las tradiciones y actividades de los castellanomanchegos.

Los Servicios Informativos serán "uno de los pilares de la programación de CMM", con información de proximidad y cercanía con la realidad de todos los municipios de la región en los informativos 'CLM Despierta', 'CLM a las 2', 'CLM a las 8' y la edición de fin de semana.

Así, la presentadora de 'CLM Despierta', Ana Isabel Albares, ha asegurado que el objetivo es "ser referencia de servicio público y acompañar a los ciudadanos en todo lo que acontezca". El deporte regional volverá a ser una de las principales banderas de la cadena autonómica. Según la presentadora de 'La Cancha', Aurora González, "CMM seguirá de cerca todas las disciplinas de nuestro deporte y sus deportistas".

Una programación que se verá reforzada con los programas de #CLMenJUEGO de Radio Castilla-La Mancha y las retransmisiones en abierto de CMMPlay.

La información de los sectores agrícola y ganadero estará a la orden del día gracias al equipo de 'El Campo', liderado por Jorge Jaramillo, quien ha destacado que "tenemos el objetivo de reforzar el análisis en un momento en el que el sector agroalimentario se sigue reivindicando". Del mismo modo, la información meteorológica será otro de los puntales de los Servicios Informativos, con dos ediciones diarias de 'El Tiempo', además de actualización constante en los diferentes espacios informativos de la televisión y la radio.

El presentador Carlos Macías ha asegurado que el equipo está volcado con el "compromiso de ir más allá y explicar a la gente por qué suceden las cosas".

Uno de los ejes de la nueva temporada de Castilla-La Mancha Media es la evolución de CMMPlay hacia su tercera versión. El director de Contenidos Digitales, Isaías Blázquez, ha avanzado que la plataforma "está a punto de salir" e incorporará mejoras en la accesibilidad y nuevas funcionalidades orientadas a facilitar la experiencia de los usuarios.

Blázquez también ha añadido que la nueva aplicación de CMMPlay estará integrada en las Smart TV y ha invitado a los ciudadanos a unirse a los "espacios seguros" que está construyendo CMM.

NUEVA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR

También es una novedad destacada la campaña de publicidad exterior 'Te vemos, ¿Nos ves?', que ya se puede ver en las vallas de las carreteras, mupis y autobuses de las cinco capitales de provincia, además de Puertollano y Talavera.

Una iniciativa protagonizada por los rostros más reconocidos de la cadena regional, "reforzando la conexión del medio con la ciudadanía".

En este sentido, el director de Radio y Comunicación Corporativa, Óscar García, ha destacado que el concepto creativo de la campaña es "humano y cercano" y plantea "una llamada a la acción a los ciudadanos para que se queden con nosotros".

Del mismo modo, García ha avanzado que la campaña "no termina en la calle" y se trasladará a todos los soportes de la radiotelevisión autonómica.