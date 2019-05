Núñez aboga por crear una "autopista" entre ayuntamientos y UE para conseguir financiación

Actualizado 18/05/2019 22:26:10 CET

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abogado por crear "una verdadera autopista" entre los ayuntamientos de la región y la Unión Europea (UE) para que lleguen "cientos de millones" procedentes de fondos europeos a la Comunidad Autónoma.

Núñez, en un acto electoral en Guadalajara en el que también han participado el número tres de la lista 'popular' a las elecciones europeas y secretario general del PP europeo, Antonio López-Istúriz; la presidenta provincial y cabeza de lista a las Cortes, Ana Guarinos; y el alcalde y candidato a la reelección, Antonio Román, ha explicado que aunque Bruselas parezca "algo muy alejado", la "mayor parte" de los fondos para inversiones, urbanismo, cultura, deporte o empleo vienen de Europa.

El candidato ha mostrado su intención de ser el presidente "que mayor trabajo haga en Europa" para que el dinero de la UE, incidiendo en que la "conexión directa" con Bruselas debe ser "elemento clave" para el desarrollo de la región.

En este contexto, el 'popular' ha reiterado la importancia de las instituciones europeas en materia agraria, manifestando que su partido no va a aceptar "ni un solo euro de recorte" en la Política Agraria Común (PAC).

"Recortar un 30 por ciento la PAC es cerrar nuestra agricultura y nuestra ganadería, es impedir que ni un sólo joven ni una mujer se puedan incorporar al campo y es decir a nuestros pueblos que pueden ir entregando las llaves porque hay que cerrarlos", ha continuado, considerando que aceptar ese recorte "que la izquierda española quiere asumir" supondría "una catástrofe para España".

En este punto, ha detallado que garantizar la PAC es "fundamental" para aspectos como la mejora de la comercialización de los productos, la modernización de explotaciones, la creación de nuevas industrias y también para garantizar que existan líneas que permitan el trabajo por el desarrollo rural, iniciativas todas ellas "vitales" para fijar la población y que los pueblos "tengan vida".

Además, Paco Núñez ha pedido seguir el "ejemplo" de ayuntamientos como el de Guadalajara o el de Almansa (Albacete), del que él mismo fue alcalde, por su capacidad de "acoger todas las líneas de ayuda" disponibles por parte de la Unión Europea. "Hay que convertir a los alcaldes en los verdaderos protagonistas de la gestión de los fondos europeos", ha sostenido.

REIVINDICAN LOS LOGROS DE RAJOY EN EUROPA

De su lado, el secretario general del PP europeo y número tres de la lista europea de los 'populares', Antonio López-Istúriz, ha considerado que su partido es "el único que ha defendido que no se redujera la PAC" y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "consiguió para todos 47.500 millones de euros para un periodo de siete años". "A ver qué es lo que negocian ahora", ha apostillado.

López-Istúriz ha afirmado que desde el PP europeo han trabajo mucho y "discretamente" en Bruselas para "paliar la imagen de los gobiernos socialistas" del país y ha remarcado la importancia de tener "comisarios amigos", asegurando que el comisario de Agricultura, Phil Hogan, es "muy amigo del PP europeo".

El 'popular' ha manifestado que España tiene con las elecciones europeas "una oportunidad maravillosa de ser líder de la Unión Europea" y ha marcado diferencias entre la labor del PP a la hora de "trabajar" por el país con la de otras formaciones.

A este respecto, ha dicho, sobre Ciudadanos, que el grupo liberal, en el que este partido se encuadra en el Parlamento europeo, "no ha sido precisamente un sostén para la causa", mientras que de Vox se ha preguntado "donde van" en la Eurocámara, ya que sólo tienen "dos salidas": irse con "la ultraderecha de Marine Le Pen" o con los conservadores, "donde están los nacionalistas flamencos que llevan lazos amarillos". "Les quedan los no alineados, que en el Parlamento Europeo no pintan nada", ha añadido.

MÁS DE 20 MILLONES EUROPEOS EN GUADALAJARA

Mientras, el candidato a la Alcaldía y actual regidor en Guadalajara, Antonio Román, ha apuntado que en los últimos cuatro años han llegado a la ciudad "más de 20 millones" procedentes de Europea que se han invertido en la estrategia EDUSI o en planes de empleo.

El candidato ha recalcado que el PP es "el único partido que garantiza el mismo discurso en todas las administraciones" y ha recordado que además han conseguido "la prosperidad en todos los niveles" en los que han gobernado.

Román ha querido aportar una "visión desde el mundo municipal" de lo que supone la Unión Europea, ya que ha sido representante de los ayuntamientos en el Comité de las Regiones, señalando que "todo lo que emana de Bruselas llega a cada punto de nuestra geografía".

Igualmente, ha presumido de su candidatura "con proyecto y mucha ilusión", mostrándose seguro de que revalidará el Gobierno municipal para prolongar un mandato 'popular' que ha significado, ha dicho, "12 años de prosperidad y avance" que han convertido a Guadalajara en "ciudad envidiada por muchos".

Finalmente, la cabeza de lista a las Cortes y presidenta provincial, Ana Guarinos, ha advertido que en las elecciones europeas se decide "qué es lo que va a venir a Guadalajara y cuál es el futuro de agricultores y ganaderos".

Además, ha comentado los problemas a los que se enfrentan la ciudad y la provincia, citando la falta de inversiones en mantenimiento en el hospital, la no aplicación del convenio sanitario, el "intervencionismo" del Gobierno en la educación o la falta de un campos universitario en la ciudad. "En cuatro años no se han gastado ni un céntimo de euro", ha protestado.