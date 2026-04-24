Núñez acusa a Page de "falta de valentía, incoherencia y puro teatro" por hablar ahora de pucherazo en el PSOE de 2016

Archivo - Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado "la incoherencia, la falta de valentía política y el puro teatro" del presidente regional, Emiliano García-Page, ya que "hoy vuelve a cambiar el discurso", llegando a hablar de "pucherazo" en el Comité del PSOE de 2016, "algo que no denunció en su momento", pero no actúa porque sigue "sosteniendo al Gobierno salido de ese mismo proceso con sus votos".

Núñez ha recordado que Page "lleva años criticando a Sánchez en público, pero votando siempre para mantenerle en el poder". En este sentido, ha recordado que "los 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha han apoyado todas y cada una de las decisiones del Gobierno, ya sea junto a Bildu o con los socios independentistas".

El presidente del PP regional ha destacado que "no se puede decir que España está en peligro y, al mismo tiempo, contribuir durante años a sostener al Gobierno que, según el propio Page, la pone en riesgo".

"Si en 2016 ya decía que Sánchez era un peligro para España, lleva 10 años de retraso en actuar y evitarlo, son 10 años sin hacer nada para frenarle, pudiendo haberlo hecho, por lo que después de una década amagando no ha hecho nada para acabar con esta situación", ha dicho.

Igualmente, Núñez ha criticado "una estrategia basada en el engaño permanente", al tiempo que ha destacado que "Page lleva una década diciendo una cosa y haciendo la contraria, faltando a la verdad y confundiendo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reprochado la "cobardía política" de Page, al que acusa de "amagar continuamente con plantar cara a Sánchez, pero sin dar nunca el paso definitivo".

Por último, ha recordado que "Page acudió a Ferraz y al Congreso Federal de Sevilla a apoyar a Sánchez, y a día de hoy sigue siendo responsable de que continúe al frente del Gobierno".