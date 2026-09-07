Núñez acusa a Sánchez de no querer devolver la normalidad a Ceuta y critica a Page por "dar la espalda a los ceutíes"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no querer devolver la normalidad a Ceuta, mientras que ha criticado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, por "dar la espalda a los ceutíes".

Así se ha pronunciado Núñez tras el desayuno informativo protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, que ha sido presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde ha querido trasladar personalmente el apoyo y la solidaridad de Castilla-La Mancha con el pueblo ceutí a su máximo responsable.

Núñez ha destacado que se trata de una jornada para "estar junto al presidente Vivas, y para "acompañarle y mostrar la solidaridad de Castilla-La Mancha con el pueblo ceutí, como ya hicimos el pasado miércoles" y trasladarle "todo nuestro apoyo y nuestro aliento".

El presidente del PP-CLM ha señalado que "si algo ha quedado claro, es que el presidente Juan Vivas ha sido contundente a la hora de referirse a que Ceuta está muy lejos de la normalidad", defendiendo que es un derecho de todos los ceutíes poder vivir en paz y con normalidad en su ciudad. Además, ha criticado que la gestión de la invasión por parte del Gobierno de Sánchez ha sido "un desastre" y ha señalado que, por los motivos explicados por el presidente de Ceuta y que él comparte, el Gobierno de Sánchez "no estuvo a la altura".

Núñez ha advertido, además, de que sigue sin estar a la altura porque no hay un plan para devolver la normalidad a Ceuta porque parece que "no es capaz de hacerlo o tiene motivos para no hacerlo".

Asimismo, Núñez ha querido referirse a "quienes llevan toda la vida dando lecciones en política, pero que luego siempre están de perfil, o dicen una cosa y hacen la contraria". En este sentido, ha señalado que quienes tienen la posibilidad de acabar con esta legislatura, de poner fin a Pedro Sánchez y de que los españoles seamos convocados a las urnas para que llegue un Gobierno de la mano del presidente Feijóo que devuelva a Ceuta la normalidad, están "escondidos", dando una cara y haciendo literalmente lo contrario.

El líder de los 'populares' en la región ha reivindicado así su presencia junto a Juan Vivas para demostrar el apoyo y la solidaridad de Castilla-La Mancha a Ceuta, recordando que ese mismo apoyo ya lo mostraron más de 100.000 castellano-manchegos que se echaron a la calle el pasado miércoles. Núñez ha puesto el acento en que, pese a esa movilización, no estaba el presidente de la Junta de Comunidades o no estaban los líderes del PSOE mientras que sí estaba el pueblo de Castilla-La Mancha apoyando a los vecinos de Ceuta.

"Creemos en Ceuta y vamos a estar de su mano de y de la mano de España hasta la vuelta a la normalidad", ha concluido.