Núñez afirma que Page "no se atreve" a ir a Moncloa a "pelear de verdad" por Castilla-La Mancha

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "no se atreve" a ir al Palacio de La Moncloa a "pelear de verdad" con Pedro Sánchez por la región, ya que "no lo hace" ni por el agua, ni por la financiación autonómica, ni por el AVE porque "habla mucho, pero actúa poco".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios en Talavera de la Reina (Toledo), donde se ha reunido con la nueva junta directiva de la Federación Empresarial Talaverana (Fepemta), asegurando que este lunes el informe de 'Funcas' decía que "Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que menos va a recuperar su crecimiento económico de España, con algo menos de un 3 por ciento de recuperación".

Además, según ha informado el PP en nota de prensa, Castilla-La Mancha sigue siendo la región más inflacionista del país, con un 10,4 por ciento, y con un paro situado por encima de la media nacional.

Por ello, Núñez ha preguntado a Page "qué problema tiene" para debatir con él en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el modelo fiscal más adecuado para la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha incidido en que este lunes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que deflactará el IRPF en su región y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba una nueva bajada de impuestos de mil millones de euros, que se suma a las reducciones que ha llevado a cabo durante esta legislatura.

El líder del PP-CLM ha señalado que ambas comunidades autónomas, bajando impuestos, generan empleo, mejoran el crecimiento económico y lideran la recuperación económica y, mientras tanto, Castilla-La Mancha "se aleja más de esa brecha".

"¿Por qué Page se niega a debatir conmigo sobre el modelo fiscal para Castilla-La Mancha, sobre qué impuestos podemos bajar o sobre qué modelo podemos implementar en el conjunto de la región", ha cuestionado. "Nadie lo entiende", ha dicho.

Así, ha afirmado que ningún Parlamento autonómico puede entender que quien dirige el Gobierno regional y el que aspira a dirigirlo no debatan sobre cuestiones vitales, incidiendo en que "4 de cada 5 españoles están preocupados por los impuestos y 3 de cada 4 castellanomanchegos dicen que su mayor preocupación es la política fiscal".

Núñez ha reprobado que Page se dedique "única y exclusivamente" a las cortinas de humo, a hablar de cosas "que no interesan" a los ciudadanos y a tratar de "tergiversar los datos" para aparentar lo que no es, mientras la realidad es que la gente "no llega a fin de mes", que la región tiene la inflación más alta de España, que cada vez cuesta más hacer la cesta de la compra y que pagar la luz y llenar el depósito del coche "es un lujo" que a muchos castellanomanchegos les supone un problema.

De otro lado, el presidente regional del PP ha recordado que este lunes Page visitó Talavera de la Reina para decir que "va a iniciar los trámites de la alta velocidad" en la localidad, algo que ya hizo hace más de 20 años, ya que hay publicaciones periodísticas de Page en Talavera "con foto y titular" hablando de este asunto.

"Oír a Page hablar 20 años después del inicio de los trámites de la alta velocidad es bochornoso y avergüenza a cualquier talaverano, más cuando están a punto de resolverse las alegaciones, cuando ha votado en contra del soterramiento del AVE o cuando ha dicho que no va a cumplir con los protocolos firmados", ha concluido.