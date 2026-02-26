Núñez, sobre el cambio de líder en el PP Cuenca a la salida de Prieto: "Es el momento de más unidad en los últimos años"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la reunión de fiscalidad celebrada en Toledo. - PP C-LM

CUENCA, XX (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, aborda la situación interna del partido en la provincia de Cuenca tras la etapa de gestora y los cambios en la dirección provincial. Núñez defiende que el PP vive "su momento de mayor unidad en los últimos años", reivindica el papel desempeñado por Benjamín Prieto y respalda el liderazgo de José Antonio Martín-Buro como impulso de una nueva etapa basada en la renovación, la cohesión y el trabajo "pueblo a pueblo".

En una entrevista concedida a El Digital de Cuenca, El Digital de Albacete e INFOCLM,< asegura que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está hoy más unido que en los últimos años. Reproducimos el contenido de la información. Reproducimos las palabras de Paco Núñez por su interés informativo:

PACO NÚÑEZ:

Me atrevería a decir que en los últimos diez años es el momento en el que más unidad, más cohesión, más fortaleza y más ilusión tiene el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Llevo ya veinte años trabajando en el Partido Popular de Castilla-La Mancha y algo de historia en mi partido tengo. He visto muchos momentos de mi partido muy buenos y muy malos, porque los partidos son un elemento vivo como la sociedad. Y hoy el PSOE se está abriendo en canal y hay discusiones públicas a nivel nacional, regional, provincial, y cada dirigente habla de una cosa y hay quien se está promocionando.

Te encuentras al vicepresidente segundo de la Junta que va haciendo campaña para intentar suceder al presidente de la Junta o al presidente de las Cortes haciendo campaña para intentar suceder al vicepresidente segundo o al presidente de la Junta y al secretario de organización que quiere ser el que no quiere ser. Esto pasa hoy en el PSOE. Esto ya nos ha pasado a nosotros.

Pero el Partido Popular de Castilla-La Mancha vive hoy un gran momento de unidad y de fortaleza. Y en la provincia de Cuenca hemos tenido una decisión que es complicada, que es traumática y que había que afrontar, porque llevar a cabo un proceso de gestora nunca es sencillo. Y esto tiene una serie de tiempos que hay que normalizar.

Nosotros hemos dicho siempre que Benjamín Prieto hizo un gran trabajo como presidente provincial y está haciendo un gran trabajo como alcalde y ahora como senador. Y ahora se ha incorporado a la dirección nacional del partido a llevar a cabo un trabajo para la lucha contra la despoblación y la defensa de los pequeños municipios como una persona absolutamente experimentada que es, desde el punto de vista de que es un alcalde de un pequeño municipio y que es un experto en políticas de despoblación. Y por lo tanto la dirección nacional lo ha incorporado para hablar de lucha contra la despoblación y de pequeños municipios en nuestra sede nacional del partido.

Pero Cuenca necesitaba un impulso, una ilusión, una renovación, necesitaba frescura, y José Antonio Martín-Buro encarna esa capacidad de, desde la ilusión, desde la renovación, desde el trabajo, desde la cercanía, recoger todo lo bueno y mucho que se ha hecho ya por el Partido Popular de Cuenca con Benjamín, pero también con María Ángeles García o con Marina Moya.

Y dar un impulso propio y un toque adaptado a los tiempos que es el que viene a impulsar José Martín-Buro y su equipo. Y eso tiene unos tiempos. Ahora estamos en el tiempo en el que el Partido Popular de Cuenca y la nueva dirección provincial del partido ha iniciado una senda de trabajo pueblo a pueblo. Está hablando con todos los alcaldes y con todos los portavoces municipales y está construyendo un proyecto de unidad en torno a este nuevo liderazgo que ha surgido de esa gestora.

Por tanto, yo creo que estamos en el tiempo normal en el que, tras un proceso traumático en el que había que enfrentar un cambio de liderazgo para dar un impulso y una ilusión tras la salida de Benjamín a la dirección nacional, pues tras los momentos de traumas iniciales que siempre se provocan en estos casos, hemos iniciado ya la senda del trabajo, de la normalización, del diálogo y de la construcción, y el Partido Popular de Cuenca, yo estoy absolutamente convencido de que es un partido ganador y que nos va a dar muchas alegrías el año que viene.