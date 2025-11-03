Núñez censura que García-Page no haya asumido responsabilidades en C-LM tras la dana como hoy sí ha hecho Mazón

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el Debate sobre el Estado de la Región. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado que el jefe del Ejecutivo regional, el socialista Emiliano García-Page, no haya asumido responsabilidades en la Comunidad Autónoma tras la dana del 29 de octubre de 2024 como, sin embargo, sí ha hecho hoy el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Así lo ha dicho el líder de la oposición castellanomanchega en declaraciones antes de entrar al Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde ha asegurado respetar "al máximo" las palabras de esta mañana de Mazón y "la decisión que ha tomado".

"Hace un año, en un día como hoy, en las puertas de una reunión ejecutiva, tras un pleno en el que Mazón dio explicaciones, yo ya dije que Mazón había hecho lo que debía, que era dar explicaciones, y hoy lo que digo es que Mazón lo que ha hecho ha sido asumir responsabilidades", ha señalado Núñez.

Dicho esto, ha lamentado que García-Page no haya dado explicaciones ni haya asumido responsabilidades en Castilla-La Mancha. "No sé si es que los siete fallecidos de Castilla-La Mancha tienen menos importancia que los de otros territorios", se ha preguntado el líder del PP en la región.

"Estos días hemos visto testimonios desgarradores de familiares de las víctimas de Letur y creo que también es momento que nos preguntemos qué responsabilidad tiene Emiliano García-Page".

Volviendo a la dimisión de Mazón, Paco Núñez ha afirmado que el presidente de la Comunidad Valenciana ha tomado una decisión "muy importante". A partir de ahí, ha apostillado, "máximo respeto".

Asimismo, al ser preguntado por el papel de Vox en las Cortes valencianas, ha asegurado que "las mayorías son las que son" y ha añadido que para poder renovar la presidencia de la Generalitat, deben formar una nueva mayoría "en base de los diputados que hay sentados en las cortes".

EL JUICIO AL FISCAL GENERAL ES "HISTÓRICO"

En otro orden de cosas, el 'popular' se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ser preguntado al respecto del juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando que es "un señor" que no asume ningún tipo de "responsabilidad" y que "está manoseando la democracia española".

Al hilo, ha implorado a que "se sepa toda la verdad" respecto al juicio contra García Ortiz por presunta revelación de secretos, y, ha pedido, que "quede claro que la fiscalía no puede ser un instrumento" a disposición del Gobierno.

Finalmente se ha referido a lo ocurrido en Cuenca, donde el presidente del PP en la provincia, Benjamín Prieto, ha dejado el puesto tras trece años en el cargo. Núñez ha agradecido el papel de Prieto, y ha expresado esperanza respecto al sucesor, José Martín-Buro.