Núñez clausura este martes el Foro Permanente sobre la PAC organizado por PP C-LM en Quintanar de la Orden

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, clausurará este martes el Foro Permanente de Política Agraria Común que ha organizado el partido en Quintanar de la Orden (Toledo).

Con este foro, lo que buscan los 'populares' es que los expertos en la materia de las principales entidades del sector aporten al PP su conocimiento "para establecer una estrategia que nos guíe hasta una propuesta real para defender al sector primario", según aseguran a Europa Press en fuentes del partido liderado por Núñez.

El foro permanente organizado para mañana es continuación de la forma de trabajar que ya tenían desde el PP, aseguran estas mismas fuentes, reuniendo a la sociedad civil para recabar propuestas y necesidades y elaborar sus iniciativas parlamentarias.

En este caso, el Partido Popular de Paco Núñez se centra en la PAC, que es una de las políticas más importantes que afectan al sector primario de la región.

En el Centro Cívico Príncipe de Asturias de la localidad tendrá lugar este encuentro que arrancará a las 11.30 horas con la inauguración a cargo del alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, y el secretario del Partido Popular de Toledo, Pedro Casas.

Seguidamente, se celebrará una mesa redonda que estará moderada por el responsable de Agricultura del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres. Participarán en la misma Nuria Villanueva, responsable de PAC en Cooperativas Agroalimentarias; Ernesto Girón, gabinete técnico de UPA en Castilla-La Mancha y miembro de la comisión ejecutiva provincial de UPA Albacete; José Vicente Montoya, representante de COAG Ciudad Real; y Antonio Torres, vicepresidente de la D.O. Valdepeñas y responsable de PAC en Asaja.

La vicesecretaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, será la encargada de exponer las conclusiones de dicha mesa redonda.

Sobre las 12.45 horas, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, será el encargado de clausurar este foro.