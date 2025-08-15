Núñez se compromete a poner en marcha un plan de apoyo a ayuntamientos de la región para la organización de las fiestas - PP

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha comprometido este viernes la puesta en marcha de un plan de apoyo a los ayuntamientos de la región para la organización de sus fiestas patronales.

De esta forma se ha pronunciado el líder de los 'populares' en la región durante su participación en los actos con motivo de la celebración del día de la Virgen del Sagrario en Toledo. Allí, Núñez ha recordado que siempre ha defendido las tradiciones, los festejos populares, y respetar "todo aquello que hace único a cada pueblo".

Por eso, ha reiterado su intención de "dar un paso más" en ese apoyo con dicho plan por el que, desde la Junta de Comunidades, pretende colaborar y ayudar a los alcaldes para que las fiestas de los pueblos "sigan siendo un evento único y que les convierte en un lugar simbólico".

Un momento, según Núñez, que requiere de un apoyo institucional como es el de la administración regional para que los consistorios sientan el apoyo directo y cercano de los gestores autonómicos en los eventos culturales, deportivos, religiosos o taurinos, ha informado el PP en nota de prensa.