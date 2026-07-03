Núñez considera que la gestión de Juanma Moreno en Andalucía "es copiable en muchos puntos de Castilla-La Mancha"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado a Juanma Moreno por su reelección al frente de la Junta de Andalucía y ha apuntado que la "transformación" de esta comunidad autónoma durante el mandato de este gobernante es "muy copiable en muchos puntos de Castilla-La Mancha".

Núñez ha confirmado que estará en la toma de posesión de Juanma Moreno, que en su opinión "lo que ha hecho es leer el resultado de las urnas" para formar este nuevo gobierno con Vox.

Preguntado por los medios de comunicación acerca de si ese pacto también es copiable, el dirigente 'popular' ha manifestado que su intención es ganar las elecciones "y las encuestas dicen que estamos más cerca de ser la lista más votada y, si la proyección demoscópica que se está dando en los últimos meses se consolida, lo seremos en mayo".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha hecho estas declaraciones en una comparecencia en la que se ha comprometido a que dentro de un año, si gobierna formación gobierna en Cuenca capital y en la Junta de Comunidades, llegará a esta ciudad "un liberalismo reformista en el que la baja fiscalidad, la reducción burocrática, las inversiones estratégicas para mejorar la ciudad y la adaptación de actividad industrial para retener el talento cobrarán protagonismo".

En su opinión, "ya hemos visto los resultados del modelo gestión socialista en Cuenca y que nadie piense que van a cambiar los resultados mientras sigan gobernando en todas las administraciones", ha advertido.

Núñez ha insistido en que Cuenca "está bajando" en comparación con otras ciudades y por eso ha pedido un cambio en el gobierno de la ciudad y la comunidad autónoma y, para ello, ha mostrado su respaldo y el del partido nacional al proyecto de Beatriz Jiménez, que previsiblemente repetirá como candidata a la Alcaldía en 2027.

Entre esas inversiones que Cuenca necesita, el presidente autonómico del PP ha reiterado su compromiso a que la primera infraestructura que reclamarán si gobiernan será la conexión de Cuenca por autovía con el levante.

Núñez ha estado acompañado de la concejala, diputada nacional y presidenta de la junta local del PP de Cuenca ha agradecido a Núñez su presencia para interesarse por el estado de la ciudad en la semana en la que se ha celebrado el Debate del Estado del Municipio.

También ha asistido a la rueda de prensa el presidente de los populares conquenses, José Martín-Buro, que ha aprovechado el acto para mostrar su satisfacción por el medio centenar de personas que asistió al coloquio en la capital sobre lo que la formación ha denominado "corrupción sanchista", dirigido por el senador por Cuenca Alejo Miranda.

También ha hecho referencia a los últimos datos de pobreza y exclusión en Castilla-La Mancha, con "cifras preocupantes, como la de que prácticamente la mitad de los menores de Castilla-La Mancha están en situación de exclusión social". "A más Partido Socialista, más corrupción y más pobreza", ha concluido Martín-Buro.