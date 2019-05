Núñez cree que tras el debate "queda claro que el proyecto de Page está agotado"

Publicado 21/05/2019 1:04:50 CET

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dicho que sale "satisfecho" del debate electoral, ya que "ha quedado claro que el proyecto de Page está agotado y basado en una serie de promesas que no ha cumplido".

"Y lo peor de todo es que no conoce la realidad de Castilla-La Manca. Ha quedado claro que no conoce la tierra que pisa. Pareciera que Castilla-La Mancha va de maravilla, que no hay paro, que no hay personas que esperan una consulta. Pero la realidad es otra, que la tierra necesita fortaleza", ha dicho.

Núñez, después del debate, ha recordado que ha sido el PP quien ha pedido esta cita, ya que es la que "garantiza" que el trabajo tenga más fuerza.

Igualmente, opina que, si el electorado deposita en él su confianza, el PP mejorará la calidad de vida de los castellano-manchegos.

RECONOCE ERRORES DEL PP PERO REIVINDICA SU TRABAJO

Anteriormente, ha aprovechado el 'minuto de oro' para cerrar su intervención en el debate electoral celebrado este lunes para reconocer que su partido ha cometido errores pero "ha aprendido la lección".

Núñez, que ha reivindicado su pasado trabajador en el bar de su familia en Almansa, se ha presentadoo como "marido, padre, persona" que quiere dedicar sus "mejores años" a servir al ciudadano.

"Quiero trabajar para ti, por Castilla-La Mancha, dejarme la piel, recorrer pueblos y ciudades y aplicar vanguardia y futuro", ha apuntado.

Su intención, ha dicho, es "elevar a esta tierra a sus mejores cotas". "Quiero gobernar para ti, pero contigo", ha sentenciado.