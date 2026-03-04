Núñez cree que C-LM puede ser la zona de mayor crecimiento económico del sur de Europa si tiene un gobierno con ambición

Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado este miércoles que la región puede convertirse en la zona de mayor crecimiento económico del sur de Europa, pero que para ello necesita contar con un "gobierno con ambición, ilusión y decisión, además de capacidad, para hacerlo posible".

De esta forma se ha pronunciado Núñez ante los miembros que componen la Mesa de Infraestructuras del PP de Castilla-La Mancha que se ha celebrado en la localidad de Esquivias, donde el líder del PP ha indicado que hablar de infraestructuras es hablar de cohesión territorial, igualdad, oportunidades y competitividad económica, ha informado el PP en nota de prensa.

Sobre esto, ha incidido en la capacidad de crecimiento económico y urbano de la región dentro de la península, algo que "nos obliga a cumplir con las expectativas que pueden depositar en nuestra tierra quienes quieren invertir para crecer y que buscan una conexión entre Andalucía y Madrid y Europa".

Según ha indicado, Castilla-La Mancha no ha contado con la suerte de tener un gobierno, al menos en los últimos diez años, que haya hecho frente a este asunto, por lo que tiene por delante un reto muy importante, un reto por el que Núñez se ha comprometido a trabajar.

EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, "UN DESASTRE"

Paco Núñez ha afirmado que, según lo que se desprende del informe de la Asociación Española de la Carretera, el mantenimiento de las carreteras en la región que ha llevado a cabo el actual gobierno, "es un desastre" ya que habla de un déficit acumulado en la conservación que implica que haya firmes agrietados, señalética deteriorada, pérdida de adherencia o sistemas de drenaje deficientes.

Un informe que afirma que la red de carreteras de la región está en situación grave o muy grave, suponiendo problemas para la seguridad vial ya que aumenta la necesidad de frenado, el riesgo de aquaplanning o se reduce la visibilidad nocturna.

Así, se ha referido a que, cuando el mantenimiento se pospone y no se hace cuando toca, puede ser cuatro o cinco veces más caro cuando hay que hacer una rehabilitación estructural de la vía. Por lo tanto, no invertir hoy en las carreteras, implica multiplicar por cinco la inversión dentro de unos años.

El líder de los populares en la región se ha referido también a la falta de mantenimiento de vías en el mundo rural, que implica que pequeños municipios que están conectados por carreteras propiedad de la Junta mal conservadas se convierta en un "verdadero suplicio y una alarma social" el hecho de utilizar diariamente esas vías, ya que son frecuentadas, en algunas ocasiones, por el autobús escolar. Además, la falta de mantenimiento de vías también afecta a la hora de recibir empresas que quieran instalarse en la región, ya que desincentivan y provocan incertidumbres.

COMARCAS QUE PIERDEN OPORTUNIDADES

El presidente de los 'populares' ha hecho referencia a la falta de planificación estratégica de la que adolece el gobierno regional, así como de desarrollo de grandes infraestructuras, lo que provoca la perdida de oportunidades, especialmente para zonas que están conectadas con el principal motor económico del país, que es la Comunidad de Madrid. En concreto se ha referido a zonas como La Sagra, el Corredor del Henares o la Mesa de Ocaña que ven como se les escapan oportunidades porque no se ha hecho una inversión necesaria en infraestructuras que permitan mejorar la capacidad de acoger actividad empresarial, económica, logística, o desarrollos urbanos.

En otro orden de cosas, Núñez se ha referido también a las promesas de Page que no se cumplen. En los últimos diez años, el actual gobierno ha prometido lo mismo, como es el caso de la Autovía del Júcar, que conecta Cuenca con su salida hacia el Levante y su conexión con Albacete; la autovía de la Alcarria, para conectar Tarancón con Guadalajara; o la autovía del Cuarto Centenario, entre Valdepeñas y el Campo de Montiel que sigue sin, tan siquiera, estar proyectada.

Además, se ha comprobado como "no se hace absolutamente nada" por reclamar la A-43 para conectar Ciudad Real con Valencia y Extremadura o por la A-32, para dar salida a Albacete hacia Andalucía.

Otras vías con problemas circulatorios a las que se ha referido Núñez son, la A-42 entre Madrid y Toledo, cada día más saturada, la necesidad del desdoblamiento de la A-5 entre Madrid y Talavera de la Reina, o la finalización de la A-40, que sigue pendiente de los tramos entre Toledo y Ocaña o en el enlace con la A-3 y Tarancón. Al igual que, según ha explicado, no se ha hecho nada en la Autovía de Cuenca-Teruel o como carreteras como la que une Illescas y Seseña está saturada sin que nadie actúe; algo muy similar a lo que ocurre en la CM-101 entre Guadalajara y Humanes.

PLAN GENERAL DE MOVILIDAD AL LLEGAR AL GOBIERNO DE CLM

Durante su alocución, el líder del PP ha vuelto a hacer referencia a la posición estratégica privilegiada de la región en el sur peninsular, pero para hacer que esa posición nos convierta en el punto con mayores posibilidades de crecimiento, se necesita planificación estratégica y un programa amplio, ambicioso e ilusionante de infraestructuras que estructuren el territorio con "inteligencia y valentía".

Es por ello que Núñez se ha comprometido a poner en marcha cuando llegue al gobierno un Plan General de Movilidad para garantizar que la movilidad esté estudiada, analizada y posicionada de manera competitiva en la región, además de la puesta en marcha de un Plan Integral de Infraestructuras que implicará la construcción de las autovías necesarias, y las nuevas conexiones de carretera por vías rápidas que permitan aprovechar el crecimiento económico, logístico, industrial y el crecimiento urbano de la región.

"No necesitamos más estancamiento ni políticas socialistas que paralicen la inversión, ni más gobiernos socialistas que no crean de manera ambiciosa en la inversión productiva para generar actividad, necesitamos que lo que defiende el PP en sede parlamentaria se apruebe mañana en la mesa de un Consejo de Gobierno", ha afirmado Paco Núñez para concluir.