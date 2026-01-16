Núñez cree que PSOE CLM "se quitó la careta" en las Cortes y reconoció públicamente que apoya la financiación autonómica

El presidente regional del PP, Paco Núñez - PP

BARGAS (TOLEDO), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha asegurado que este pasado jueves, en el pleno de las Cortes, el PSOE autonómico "se quitó la careta" y reconoció "públicamente" que va a apoyar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, ya que rechazó la propuesta del PP en el Parlamento castellanomanchego para que ambas formaciones rechazaran dicho modelo.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes en declaraciones a los medios en la localidad toledana de Bargas, donde ha considerado que para él es un "cambio significativo" que el PSOE "reconozca públicamente" que "van a votar a favor de este modelo de financiación autonómica injusto que perjudica a Castilla-La Mancha porque lo ha planteado Pedro Sánchez".

"Si Castilla-La Mancha recibe menos dinero, si falta dinero para contratar a un médico, si falta dinero para contratar a un maestro, si falta dinero para hacer una autovía, para ayudar a un agricultor o a un ganadero, será porque Sánchez ha mandado nuestro dinero a Cataluña y eso habrá pasado porque el PSOE de Castilla-La Mancha y Emiliano García-Page, tal y como dijeron ayer, lo van a votar a favor. El PSOE de Castilla-La Mancha y Emiliano García-Page han humillado a los castellanomanchegos", ha espetado.

Paco Núñez ha insistido en que desde el PP están "radicalmente en contra" de este modelo de financiación y por eso en este último pleno de las Cortes propusieron una resolución "por la que todos los partidos políticos, especialmetne el PP y el PSOE, nos comprometiésemos a que rechazábamos el modelo de financiación, no solo en el Parlamento de Castilla-La Mancha sino cuando llegue al Congreso de los Diputados".

En este sentido, se ha preguntado "de qué sirve" que García-Page "se queje de que los independentistas quieren más" si este jueves "confirmó" que el modelo de financiación autonómica "que ha planteado Sánchez con el independentismo" va a salir adelante.

FINANCIACIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Con respecto a su vista a Bargas, también ha destacado que para que los ayuntamientos puedan salir adelante, "es importante que haya una buena financiación".

En todo caso, ha querido felicitar a su alcalde, el 'popular' Marco Antonio Pérez, por "el trabajo que están haciendo" y por demostrar que "cuando se gestiona con honradez, con intensidad, pensando única y exclusivamente en defender el interés de tu pueblo, los resultados se ven".

"Lo que está haciendo Marco en el Ayuntamiento de Bargas, lo que está haciendo el equipo de Gobierno del PP, es sin lugar a dudas demostrar que hay que estar encima de los temas, que hay que estar preocupado de cómo se invierten los impuestos que pagan los vecinos y de aquellas cosas que realmente importan en la localidad", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde, ha destacado que en dos años y medio de gobierno han pasado de encontrarse "un déficit estructural de más de dos millones de euros" a estar ahora "equilibrados con superávit", algo que ha permitido hacer infraestructuras.

Asimismo, también se han dedicado a realizar acciones relacionadas con el ahorro energético; abordar la situación del estacionamiento en el municipio, que "estaba hecho un caos"; y también trabajar en los colectores de aguas residuales o en el área de deportes.

"Bargas va avanzando, estamos haciendo una buena gestión", ha asegurado, destacando "el día a día, el trabajo constante y la perseverancia" de su equipo de Gobierno, que está haciendo, ha concluido, de Bargas "un pueblo mejor".