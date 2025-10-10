Núñez critica la actitud de Page que "prefiere" que el sector primario "esté a la gresca, dividido y enfrentado"

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado la actitud del presidente regional, Emiliano García-Page, que "prefiere" que el sector primario "esté a la gresca, dividido y enfrentado".

Asimismo, Núñez ha lamentado la "negativa" recibida por parte de los socialistas de la región, encabezados por Page, a sus "propuestas de acuerdo y consenso" en materia agrícola con asuntos "tan relevantes" como mantener una postura unánime contra la negociación de la nueva PAC, que puede suponer "recortes" para los agricultores y ganaderos castellanomanchegos, o en torno al sector de vino, "uno de los principales motores económicos de nuestra tierra".

Así se ha pronunciado Núñez durante su asistencia a la fiesta del Primer Aceite que organiza Aceites García de la Cruz en Madridejos, y que ha señalado como un acto que da la salida a una campaña tan importante para toda la región como es la de la oliva, recordando además que Castilla-La Mancha crece cada año en producción de aceite, en producción de aceite de oliva virgen extra y es "un camino que tenemos que seguir explorando".

El líder de los 'populares' en la región ha mostrado su intención de que el sector primario siga creciendo en su transformación para que se consolide como un sector agroalimentario "potente" y que pueda generar empleo "estable y de calidad". A su vez, ha lamentado que Page y el PSOE no estén en eso y sí "en la gresca", "en dividir y en enfrentar, en lugar de sumar".

Paco Núñez ha recordado que, en los dos últimos plenos del parlamento regional, se han abordado dos asuntos relevantes para el sector. El primero de ellos, el relativo a la PAC y a la creación de una mesa de trabajo conjunta para que la región tenga una sola voz para defender esta política agraria y defendernos como castellanomanchegos del ataque que supone la nueva PAC "con la que estamos completamente en desacuerdo". De esta forma, ha continuado diciendo que el gobierno de Page "decidió rechazar esa mesa y decidió que el enfrentamiento y la confrontación le era mucho más útil políticamente", según ha informado el PP en nota de prensa.

Como ha relatado, en el pleno de este jueves el PP propuso la creación de una comisión no permanente para el estudio del vino en Castilla-La Mancha, para que los viticultores pudieran dar su opinión sobre cómo mejorar la producción, el embotellamiento, la comercialización o la calidad de los vinos, en definitiva, "trabajar unidos para que el precio siga subiendo, los costes de producción bajando y que haya mayor rentabilidad en el sector del vino".

El presidente del PP-CLM ha lamentado que el PSOE de Castilla-La Mancha y Page dijeran que no a dicha propuesta y dijera "que no quería unidad en torno al vino porque Page prefiere el enfrentamiento y la gresca". "Lo hemos visto con el agua y con demasiados ejemplos, le preocupa mucho más que haya enfrentamiento y beligerancia para tratar de rascar votos".

Por todo ello, Núñez ha mandado un mensaje al sector agrícola y ganadero de la región, y es que "creo en una tierra donde la agricultura y la ganadería, así como la industria agroalimentaria tengan mucho protagonismo", además ha afirmado que "aquello que suponga un ataque, como es la PAC, tenga el rechazo conjunto de toda la región", aprovechando además para insistir en su rechazo personal y de su partido a la actual PAC que ha diseñado Europa, afirmando que va "a pelear porque esa PAC no salga adelante".

"Yo no estoy pensando en votos, no estoy pensando en enfrentamientos que puedan permitirme estar a un lado o a otro de la trinchera", ha aseverado el líder del PP-CLM, "yo estoy pensando en mi gente, mis agricultores, ganaderos, viticultores, quienes trabajan en la aceituna, las queserías o en el trabajo de los animales, porque ellos son el futuro de la región", y ha concluido mostrando su interés por una Castilla-La Mancha "en la que estemos todos en el mismo barco".