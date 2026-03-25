Núñez critica que Page apoye a Montero: "Es la responsable del modelo de financiación singular para Cataluña"

Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, apoye a la candidata socialista María Jesús Montero en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Andalucía, ya que es "la responsable del modelo de financiación singular para Cataluña" que "le ha metido la mano en el bolsillo a todos los castellanomanchegos".

De esta forma se ha expresado como respuesta a las declaraciones del presidente socialista de la Junta. Núñez ha afirmado que Page "ha hecho lo de siempre", pedir que el socialismo vuelva a gobernar en Andalucía y pedir que la campaña favorezca a Montero, apoyándola para que tenga "un gran resultado".

Y es que, en palabras del líder del PP en la región, este es Page, "el que reconoció hace un tiempo en una entrevista que él siempre trabajaría para el PSOE y que siempre pediría el voto para el PSOE, dándole igual quién fuera el candidato". Paco Núñez ha recordado, además, que Montero es la responsable del modelo de financiación singular para Cataluña, que ha enviado gran parte de nuestro dinero a manos del separatismo catalán.

Según ha asegurado, a Page "le da exactamente lo mismo, porque para él, va primero el PSOE, el beneficio de sus siglas, y después el bienestar del conjunto de nuestros paisanos", y ha concluido aseverando que "para Page, el PSOE siempre es lo primero".