Núñez defiende que con el agua de Castilla-La Mancha "tienen que regar primero los castellanomanchegos" - PP

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "el campo de Castilla-La Mancha necesita agua", por lo que hay "que garantizar este recurso debe ser la principal prioridad política para asegurar el presente y el futuro de miles de agricultores y ganaderos de la región".

Así lo ha indicado durante una entrevista en el programa 'Agropopular' de COPE en Membrilla, donde ha subrayado que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España permitirá impulsar un gran Pacto Nacional por el Agua que ponga fin a años de falta de planificación, incumplimientos y ausencia de decisiones por parte de los dirigentes socialistas, ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, el presidente del PP castellanomanchego ha defendido que la prioridad en el uso de los recursos hídricos debe corresponder a la propia tierra. "Con el agua de Castilla-La Mancha tienen que regar primero los castellanomanchegos", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que este principio ya formaba parte del Pacto Regional por el Agua que él mismo promovió hace cinco años y denunciando que el Gobierno socialista sigue sin cumplirlo en ni uno solo de sus apartados.

"CON EL PSOE, CADA VEZ HAY MENOS AGUA"

Núñez ha lamentado que, después de once años de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha y ocho años de Gobierno socialista en España, los agricultores y ganaderos de la región dispongan cada vez de menos agua para sacar adelante sus explotaciones.

Así, Núñez ha advertido de la grave incertidumbre que sufren miles de familias y agricultores en La Mancha por la situación de los pozos de aguas prioritarias aún sin regularizar.

Además, ha alertado de que el horizonte de 2027, con la finalización de la Directiva Marco del Agua, puede poner en riesgo cerca del 70 por ciento de los más de 7.000 pozos existentes en La Mancha, por lo que ha reclamado ampliar su vigencia hasta 2032 para culminar los procesos de regularización y ofrecer seguridad jurídica a los agricultores.

Núñez ha pedido esta ampliación de la Directiva Marco directamente a las más altas autoridades de la Unión Europea en un reciente viaje a Bruselas, en el que mantuvo una importante reunión con la comisaria de Aguas.

PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE

Junto a ello, Núñez ha censurado que el Ejecutivo autonómico no haya desarrollado compromisos esenciales como la auditoría hídrica regional o el mapa de necesidades hídricas.

Así, el Pacto Regional defiende que la cuenca cedente siempre tenga absoluta prioridad sobre el uso del agua.

Durante su intervención en 'Agropopular', Núñez ha presentado también un conjunto de medidas fiscales orientadas a mejorar la rentabilidad del sector y a favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

Entre ellas, ha destacado una deducción del 25 por ciento en el IRPF para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria, así como deducciones fiscales para la compra de maquinaria agrícola y ganadera y para los gastos de formación y cualificación profesional.

Igualmente, ha reiterado su compromiso de eliminar para agricultores y ganaderos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con el objetivo de facilitar la continuidad de las explotaciones familiares y hacer posible el relevo generacional en el campo de Castilla-La Mancha.

El presidente regional del PP ha defendido una profunda simplificación administrativa para acabar con la excesiva burocracia que soporta el sector primario.

"Un agricultor o un ganadero tiene que pasar más tiempo entre los animales o entre las viñas que sentado en una asesoría fiscal rellenando papeles", ha asegurado, apostando por reducir drásticamente la carga administrativa para que agricultores y ganaderos puedan dedicar su tiempo a producir.

Por último, Núñez ha garantizado que, cuando sea presidente de Castilla-La Mancha "y los castellanomanchegos así lo quieran", pondrá en marcha un Programa de Desarrollo Agroalimentario para retener en la región el valor añadido que genera el sector primario, favoreciendo la transformación de los productos agrícolas y ganaderos en industria agroalimentaria.

Además, ha avanzado un Programa de Industria Complementaria al Sector Primario con el fin de impulsar la fabricación de maquinaria agrícola en Castilla-La Mancha. Para ello, promoverá la colaboración entre las empresas, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá, mediante programas de posgrado especializados en diseño, innovación y fabricación de maquinaria agrícola.

"Tenemos capacidad para convertir Castilla-La Mancha en el gran centro europeo de fabricación de maquinaria agrícola, generando empleo de calidad, reteniendo talento joven y reforzando el liderazgo de nuestro sector primario. Ese es el futuro que queremos para nuestra tierra", ha concluido Núñez.