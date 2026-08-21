Núñez denuncia el incremento "desproporcionado" de lista sanitaria: "7.484 castellanomanchegos más esperando operación"

Paco Núñez en la Comisión de Sanidad del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP

ALBACETE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado el incremento "desproporcionado" de las listas de espera sanitarias, con "7.484 castellanomanchegos más esperando una operación, que cuando Emiliano García-Page llegó al Gobierno".

Desde Albacete, donde ha presidido la reunión de la Comisión de Sanidad del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha asegurado que "el resultado de la gestión sanitaria de Page en estos once años es de muchas excusas, mucho titular y poca realidad".

"Los últimos datos oficiales son muy claros a este respecto: hoy, 99.315 pacientes están esperando una operación, una consulta o una prueba diagnóstica. Es decir, 714 más que el mes pasado, y esto supone 5.558 más que cuando arrancaba el año, habiendo subido un 5,9 por ciento en el año 2026" ha aseverado Paco Núñez, según informa el partido.

"No quiero quedarme solo en la cifra, detrás de los casi cien mil castellanomanchegos que esperan una consulta, una prueba, o una operación hay personas que sufren, con incertidumbre pasan los meses o los años y ven cómo la incompetencia del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha lastra su vida".

"Hoy, hay 40.390 pacientes esperando una operación. Es un dato dramático; son 1.222 más que el mes anterior; 3.899 más que al inicio de año. La lista ha aumentado un 10,6 por ciento, cada vez más personas esperando a ser intervenidos desde que Page es presidente", ha añadido.

Paco Núñez se ha referido también al colapso en Consultas Externas, con 55.536 pacientes esperando a ser vistos por un especialista, 442 más que el mes anterior y 2.748 más desde que comenzó el año.

"No estamos ante un mal mes, estamos ante un deterioro sostenido de la gestión de la sanidad pública de la región. Nunca ha habido tanto dinero en Castilla-La Mancha como en estos casi 12 años de gestión, consecuencia de transferencias del Estado y de recaudación de IRPF, llenando las arcas públicas como nunca y no se ha visto traducido en mejora de la Sanidad. Después de 11 años, la responsabilidad política no se puede tapar con excusas", ha afirmado.

ATENCIÓN PRIMARIA OBSOLETA

Paco Núñez también se ha referido al "colapso" en la Atención Primaria. "El problema no acaba solo en las listas de espera. La Atención Primaria está tensionada, con contratos precarios, sin reconocimiento de la carrera profesional que sigue tramitándose, problemas muy graves en la estabilización de las plantillas, problemas en la adecuación de espacios y lo que vemos es una saturación muy perjudicial para la salud, tanto de los pacientes como de los profesionales".

"No son episodios aislados, esto se repite hospital tras hospital y área sanitaria tras área sanitaria; y si vamos a datos oficiales del INE, Castilla-La Mancha es la Comunidad con menos médicos colegiados por habitante, 4,9 por cada mil habitantes cuando la media nacional está en 6,5; y otras regiones como Castilla y León cuentan con 7,3 por cada mil habitantes".

"Menos profesionales disponibles; Atención Primaria tensionada; Urgencias saturadas; servicios que se cierran o no llegan y listas de espera que crecen; no son problemas desconectados. Esto es consecuencia de un modelo agotado, el modelo de las excusas, y tampoco es problema de dinero ya que Page ha dispuesto en once años de 1.761 millones para inversión en Sanidad, y ha dejado sin ejecutar el 37,4 por ciento".

UN CAMBIO DE GOBIERNO PARA CAMBIAR LA SANIDAD PÚBLICA

Desde la Comisión de Sanidad del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales sanitarios, que "están llegando al límite de sus posibilidades".

"La región necesita un cambio de rumbo, la situación de la sanidad pública no llegará si no hay un cambio de gobierno", ha indicado Núñez, que ha añadido qie el PP de la región trabajará "para reconocer al profesional, para poner en marcha el más ambicioso programa de bajada de listas de espera de la historia de nuestra CCAA; para modernizar la Atención Primaria; para culminar la puesta en marcha de la carrera profesional".