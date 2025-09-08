Núñez denuncia en el inicio del curso escolar que hay colegios en C-LM "apuntalados" y "sin las condiciones adecuadas"

ALBACETE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado a alumnos, familias, docentes y personal de administración "por su compromiso con la enseñanza" y ha deseado que el nuevo curso "transcurra con normalidad en toda la región" ante el inicio del curso escolar.

Desde Albacete, Núñez ha criticado la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page en materia educativa, denunciando que "hay colegios en Castilla-La Mancha apuntalados, sin las condiciones adecuadas para recibir a los alumnos, mientras la Junta mira para otro lado y deja en manos de los ayuntamientos una responsabilidad que no les corresponde".

En este sentido, Núñez ha reclamado "un plan urgente de infraestructuras educativas, así como una estrategia de modernización que libere de burocracia al profesorado y sitúe la educación pública de Castilla-La Mancha en el lugar que merece".

FERIA DE ALBACETE

De otro lado, ha puesto en valor la Feria de Albacete como "uno de los grandes escaparates culturales, tradicionales y económicos de la región", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de "proteger y mantener las fiestas populares como un activo económico fundamental para el desarrollo de Castilla-La Mancha".

Así lo ha indicado a las puertas de la Catedral de San Juan Bautista de Albacete, donde ha asistido a la misa en honor a la Virgen de los Llanos y ha felicitado a los vecinos por el inicio de la Feria, trasladando su enhorabuena al alcalde, Manuel Serrano, Núñez ha subrayado que este tipo de eventos "no solo son una expresión cultural y de identidad, sino también un motor económico de primer nivel, tanto para la ciudad como para toda la región".

El presidente del PP regional ha recordado que "son decenas los municipios de Castilla-La Mancha que estos días celebran sus fiestas patronales", destacando que "la suma de todas estas celebraciones en julio, agosto, septiembre y octubre aporta riqueza, dinamiza el turismo y genera empleo en múltiples sectores".

"Hoy es un día de fiesta y de celebración, pero también un día para reivindicar nuestras tradiciones y recordar que solo desde el cuidado de lo nuestro y desde una apuesta decidida por la educación podremos garantizar el futuro de Castilla-La Mancha", ha concluido.