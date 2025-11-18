Núñez desconfía de que Pedro Sánchez pueda boicotear el Estatuto C-LM: "Tengo mis dudas de que no vaya a ir en contra"

TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha sembrado dudas al respecto de la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda torpedear la tramitación parlamentaria del Estatuto de la Comunidad Autónoma que arrancó su periplo en el Congreso el pasado martes. "Tengo mis dudas", ha reiterado.

En entrevista con Europa Press, Núñez ha recordado que Pedro Sánchez ni estuvo presente en la votación de la toma en consideración del nuevo Estatuto ni votó de forma telemática, por lo que la nueva Carta Magna de la región está dando pasos "sin el voto favorable" del presidente del Gobierno.

"No sé si es casualidad o declaración de intenciones, pero me preocupa. El PP sí dio su apoyo y ahora va a ser receptivo a escuchar las enmiendas de los grupos e intentar consensuar todas", ha apuntado.

Ahora, el trabajo parlamentario tiene que servir para "mejorar" el texto si es que llegan propuestas "que puedan ser inteligentes".

A pesar de ello, insiste en su preocupación al respecto de la postura de Pedro Sánchez. "Tengo mis dudas de que no tenga preparada una estrategia para ir en contra de nuestro Estatuto. No votó a favor de él, espero que digan que fue una casualidad o que estaba en otras responsabilidades, pero me parece un feo que no esté allí en una ley tan importante", ha redundado. "Quisiera equivocarme y que todo se tramite con normalidad, porque será una herramienta fundamental".

MENSAJE A VOX: EN 2031 HABRÁ 33 DIPUTADOS

Paco Núñez también ha querido hacer referencia a la puesta en escena que Vox ejecutó desde la tribuna de oradores del Congreso para rechazar el Estatuto.

Un rechazo argumentado en la puerta que queda abierta en la nueva redacción para poder subir el número de diputados a elegir en Castilla-La Mancha, algo que en todo caso requeriría de una modificación de la Ley Electoral por una mayoría de tres quintos en el caso de plantearse.

Con esta premisa, Núñez ha criticado la postura de los de Santiago Abascal al respecto, y les ha asegurado que, si él consigue la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2027, en ningún caso se alterará el número de escaños en el Parlamento autonómico.

Por ello, cree que es "un error" este rechazo frontal por parte de Vox, ya que más allá de las cuestiones electorales, el texto que se propone es "una norma nueva para abrir un tiempo nuevo".

Asegurando que este Estatuto vendrá "de la mano de un cambio político en la región", recuerda a Vox que esta norma "viene a blindar la política social de la región, a garantizar sanidad y educación públicas y políticas sociales universales, a impulsar la economía o a exigir una financiación justa al Estado".

Con estos mimbres, lamenta que a Vox "le moleste la horquilla de diputados" y basen su rechazo en ese argumentario.

Considera en este punto que al presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, el talaverano David Moreno, "no le molestará el reconocimiento histórico de las Tierras de Talavera", que "por primera vez en democracia" tendrán un apartado estatutario y "derechos históricos".

"No le molestará que garanticemos en el Estatuto el Desarrollo Rural o la nueva PAC. Sustentan su argumentario en una mentira. Y no conviene mentir a los ciudadanos", ha abundado. "La mentira se les cae en un año".

Con todo, confirma que el PSOE "sí quería subir el número de diputados", pero fue el PP el que frenó esas intenciones.