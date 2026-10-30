Núñez destaca la "respuesta ejemplar" de los castellanomanchegos ante el accidente ferroviario de Urda

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha trasladado su profundo dolor y consternación por la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo), trasladando sus condolencias a las familias de todas las víctimas mortales, sus deseos de pronta recuperación a los heridos y todo su cariño y apoyo a las familias que todavía esperan noticias de desaparecidos.

Durante una rueda de prensa ofrecida en Toledo, Núñez ha tenido un recuerdo especial para la familia de la exministra Fátima Báñez, fallecida en este trágico suceso, con quien compartió hace unos días un acto en Toledo con motivo del Día de la Mujer Rural, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

El presidente regional del PP ha destacado la respuesta ejemplar de los vecinos de Urda, señalando que desde el primer momento demostraron una enorme generosidad, valentía y solidaridad, convirtiéndose en los primeros en prestar ayuda a las personas afectadas.

En este sentido, ha trasladado su reconocimiento al alcalde de la localidad, Manuel Galán, por su compromiso y presencia constante a pie de emergencia desde que se conocieron los hechos.

"Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros vecinos de Urda. Han demostrado que, cuando llegan momentos tan difíciles, nuestra gente siempre está dispuesta a ayudar y a dar lo mejor de sí misma", ha señalado.

Igualmente, Núñez ha agradecido el extraordinario trabajo de todos los profesionales que han participado y continúan participando en el dispositivo de emergencia, haciendo una mención especial a los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, los voluntarios de Protección Civil y el conjunto de efectivos de las distintas administraciones.

El presidente del Partido Popular castellanomanchego ha puesto en valor la profesionalidad, entrega y humanidad de todos ellos, destacando que su labor está siendo fundamental para atender a las víctimas y acompañar a sus familias en unas circunstancias especialmente difíciles.

Núñez ha trasladado un mensaje de cercanía a todas las personas afectadas por esta tragedia, reiterando el reconocimiento del Partido Popular de Castilla-La Mancha a quienes, desde el primer instante, han contribuido con su trabajo, solidaridad y compromiso a afrontar una situación tan dolorosa.

El líder del PP regional ha defendido que, junto a la investigación judicial, es imprescindible abrir una investigación gubernamental que permita esclarecer todo lo sucedido, con todos los medios necesarios y sin ningún tipo de interferencia.

Núñez ha asegurado que los ciudadanos merecen explicaciones y transparencia, especialmente en lo relativo a las inversiones en infraestructuras ferroviarias.

"Los españoles tienen derecho a saber dónde ha ido cada euro, en qué se ha invertido cada euro del conjunto de los españoles, qué se anuncia pero no se ejecuta, qué se promete y no se cumple o qué dinero se tiene y dónde se invierte", ha afirmado.