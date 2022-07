Núñez ejemplifica ante el solar vacío donde Page prometió un Centro de salud "el abandono" de la Sanidad regional

CUENCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha ejemplificado ante el solar vacío en Mota del Cuervo (Cuenca), donde el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, prometió la construcción de un Centro de Salud, "el abandono" de la Sanidad regional por parte del Gobierno regional. "Es necesario dar un giro a esta situación", ha defendido.

Así lo ha indicado durante una visita a la localidad, donde ha criticado que esta sea la forma de gestionar la Sanidad de Castilla-La Mancha de los socialistas. Así, ha recordado que García-Page lleva siete años prometiendo a los vecinos del municipio un nuevo Centro de Salud, que es cabecera de Comarca y que atiende a múltiples localidades de la zona, ha informado el PP en nota de prensa.

Un Centro de Salud, según ha relatado Núñez, que ve como año tras año se promete "una partida presupuestaria, un informe, un anteproyecto o un anteproyecto", pero "que nunca llega". "Los vecinos de Mota del Cuervo merecen mucho más, la calidad de nuestra gente no se merece el desgobierno de Page", ha incidido.

El presidente del PP regional ha lamentado que García-Page sea "el peor gestor de todas las comunidades autónomas", algo que es una "desgracia para Castilla-La Mancha". "Page lleva siete años al frente de Castilla-La Mancha y ha sido incapaz de poner en marcha este Centro de Salud".

Núñez ha recordado que el presidente regional "no escucha a los profesionales de la Sanidad", ya que "no escucha a los médicos, desoye las sugerencias de los enfermeros, que están bramando por mejorar en la profesión en Castilla-La Mancha" y "no es capaz de abordar la problemática de recursos humanos de la región, por no hablar de la nefasta gestión de las listas de espera".

Igualmente, ha afirmado que Castilla-La Mancha tiene el "dudoso honor" de ser la región donde más se espera desde el punto de vista sanitario, ya que se "cierran agendas", se llama a los pacientes para decirles que ya se les avisará "en otro momento porque hay que cambiar su cita", los hospitales están "saturados", la Atención Primaria "al borde del colapso", "faltan profesionales, se ha abandonado la Atención Primaria" y "no se invierte en Consultorios y Centros de Salud".

"La gestión socialista de Page es incapaz de abordar la cobertura sanitaria de nuestros pueblos", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que Page es el único presidente autonómico que "no ha recuperado la carrera profesional sanitaria".

Para Núñez, este solar vacío "es la mejor muestra y el mejor testimonio de la Sanidad de Page", ya que "no basta con dar titulares y con prometer", porque cuando uno es presidente tiene "que gestionar y esta tierra tiene la mala suerte de tener al peor de los gestores de toda España al frente".

El líder de los 'populares' ha destacado que la pandemia afectó a todas las comunidades autónomas, pero cada una la gestionó de una manera, y Page lo hizo llevando a Castilla-La Mancha a situarse como la región que peor tasa de mortalidad y tasa de letalidad tenía de todo el país, así como a ser la que menos pruebas diagnósticas hacía por cada cien mil habitantes.

"Queda menos de un año para las elecciones en Castilla-La Mancha y queda menos de un año para que otra región sea posible. Nuestros vecinos se merecen mucho más y una gestión sanitaria más cercana, rigurosa y seria es posible", ha concluido.