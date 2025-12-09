Núñez exige a Page respuestas inmediatas ante la huelga médica y acusa al Gobierno regional de "abandono" sanitario

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP
CIUDAD REAL 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, respuestas "inmediatas" frente a la huelga de médicos que vive la región, una movilización que ha atribuido a una "gravísima situación sanitaria".
Así lo ha defendido este martes durante su participación en el foro 'Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real', organizado por el medio de comunicación El Español.
Según Núñez la protesta "no es fruto del capricho de nadie, sino el resultado directo de 10 años de abandono, mentira y desidia del Gobierno de Emiliano García-Page".
En este sentido, el líder 'popular' ha criticado la falta de medios, la sobrecarga asistencial y la ausencia de un proyecto firme para mejorar la sanidad pública, al tiempo que ha asegurado que "Page ha tenido 10 años para reforzar la Atención Primaria, para escuchar a los profesionales y para modernizar nuestro sistema sanitario y no ha hecho absolutamente nada".
Núñez ha subrayado que los sanitarios "han dicho basta porque no aguantan más" y ha urgido al presidente regional a "dejar de esconderse y sentarse de inmediato a negociar con los representantes sanitarios".
Asimismo, ha defendido que "ningún Gobierno digno puede permitir que los médicos tengan que recurrir a la huelga para exigir lo mínimo", unas reivindicaciones que, en sus palabras, pasan por "condiciones dignas y recursos suficientes para atender a los pacientes como merecen".
El líder del PP ha enmarcado este conflicto en lo que considera un deterioro más amplio de los servicios públicos esenciales y ha señalado que la situación de la sanidad forma parte de "un patrón ya incontestable" que habría dejado a Castilla-La Mancha "sumida en la parálisis" durante la última década.
Ha lamentado que, mientras "otros territorios crecen, atraen empresas, mejoran servicios y generan oportunidades, Castilla-La Mancha se queda atrás", y ha reafirmado su compromiso con impulsar "un proyecto de región moderno, abierto, útil y pegado a la tierra".