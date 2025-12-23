Núñez felicita la Navidad a los castellanomanchegos y exige "más ejemplaridad" en la vida pública

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado la navidad a los castellanomanchegos este martes apelando a una Castilla-La Mancha que se sienta representada "con honestidad", a la vez que ha exigido más ejemplaridad en la vida pública.

De esta forma se ha expresado el líder de los 'populares' en la región durante su tradicional mensaje de Navidad, que en este año cuenta con imágenes de la ciudad de Albacete y de la iluminación navideña de la zona centro de la capital albaceteña, según ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente del PP autonómico ha recordado que España y Castilla-La Mancha viven un momento complejo que está provocando en los ciudadanos "inquietud, desconfianza y desencanto". Una situación que está "dejando a mucha gente al borde de la pobreza, sin poder encender la calefacción o dar a sus hijos la vida que merecen".

En esa línea, Núñez ha afirmado que "cada vez somos más quienes percibimos que las reglas del juego democrático se estiran, se retuercen o se interpretan según conviene", algo que, afirma, hace que se resienta la confianza, el vínculo cívico y la cohesión social.

Por ello ha señalado como "imprescindibles" el respeto a la ley, la separación de poderes, unas instituciones sólidas y creíbles y una ética pública basada en la verdad, la responsabilidad y el servicio, además ha aseverado que, cuando estos pilares se debilitan, "la democracia no muere de golpe, pero se vacía por dentro".

El líder del PP en la región ha indicado que, junto a la "crisis institucional", asisten también a otra "más profunda pero menos visible e igual de preocupante", como es una crisis de valores.

Durante su alocución, ha comentado que, cuando se olvida que la política está al servicio de la persona y no al revés, cuando se normaliza la mentira o se justifica todo "para que, el que es de tu partido siga a toda costa", algo se rompe y tiene consecuencias reales en la convivencia, la educación o en la manera en la que miramos al que piensa distinto.

En ese punto, Núñez se ha detenido para dar relevancia y subrayar la importancia del respeto a la mujer y la necesidad de "dar ejemplo" porque, según sus palabras "de nada vale hacer grandes discursos y ponerse detrás de una pancarta si no denunciamos al que no respeta a una mujer, aunque sea de nuestro partido". Ha reseñado, además, que necesitamos instituciones fuertes, pero también dirigentes "exigentes y responsables".

Paco Núñez ha subrayado la idea de que Castilla-La Mancha, como "corazón de España", necesita sentirse "reconocida, escuchada y representada con honestidad", y ha garantizado hacerlo. También ha deseado que la Navidad sea una oportunidad para reconstruir "confianzas" en la familia, la sociedad y las instituciones, para "exigir más verdad, más ejemplaridad y más humanidad en la vida pública".

Por último, ha mostrado su esperanza en que el mensaje de paz que traslada la Navidad inspire gestos concretos y que el año que pronto comienza nos encuentre "más unidos, más conscientes y mas comprometidos con recuperar los valores de nuestra sociedad". Finalmente ha deseado una feliz Navidad y un año nuevo en el que no nos falte "la esperanza, la verdad ni el coraje para defender lo que merece la pena".