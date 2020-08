Núñez y García-Page se reunirán en breve para abordar la reconstrucción de C-LM

Las Cortes rechazan la comisión del PP para paliar los efectos del COVID, con los votos en contra del PSOE

TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido "lealtad institucional" al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, porque próximamente mantendrá una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, para abordar la reconstrucción de la región.

Ha sido en el debate sobre la comisión a propuesta del PP para paliar los efectos del COVID donde Guijarro ha desvelado que García-Page ya ha confirmado a Núñez que tendrán un encuentro al inicio del curso político. Esta comisión ha quedado rechazada con los votos en contra del PSOE, y los votos a favor de Ciudadanos y PP.

Por ello, el vicepresidente regional ha reprochado a Núñez que no ha podido esperarse "una semana o diez días más" para abordar esta perspectiva de reconstrucción con el presidente regional, y ha llevado esta comisión a pleno para intentar "corregir el error" de no haberse sumado al pacto por la reconstrucción.

"Sigue haciendo piruetas para intentar enmendar este error. Llevan meses intentando corregirlo, así que abandone este tacticismo corto", ha afirmado Guijarro.

NÚÑEZ: "JAMÁS LO PODRÁN JUSTIFICAR"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recriminado a los socialistas que "jamás podrán justificar que se haya prohibido a los castellanomanchegos" venir a las Cortes y aportar su experiencia ante esta pandemia. De su lado, los socialistas han argumentado su voto en contra señalando que el PP intenta "lavar su imagen ante su inacción" ante la crisis, al no haber apoyado el pacto por la recuperación de la región.

"Me gustaría que saliera adelante y que comenzase de manera inmediata y que tres meses pudiéramos obtener unas conclusiones y que por las Cortes regionales pasasen más de 100 colectivos", ha afirmado el líder del PP, que ha garantizado que su partido no "va a vetar ni a un solo colectivo", porque "cuanto más mejor", porque así, "más amplia será la escucha y más capacidad habrá de acertar con la solución".

Núñez quiere que la comisión no solo se centre en el enfoque sanitario si no que de voz a colectivos de toda índole, y que además las conclusiones puedan servir de base para que Castilla-La Macha reclame "una parte importante" de los fondos europeos por valor de 144.000 millones que van a llegar a España.

Asimismo, a juicio de Núñez, esta comisión podría obtener conclusiones por bloques temáticos para ser mas ágiles en las soluciones en el marco presupuestario.

En este punto, ha indicado que no entiende como en el Congreso de los Diputados diputados socialistas de la región hayan votado a favor de una comisión a nivel estatal, y ahora en las Cortes regionales el PSOE no quiera apoyarla.

Núñez le ha reprochado a los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos que "hoy todavía no se haya constituido la comisión de estudio en el ámbito sanitario" apoyada por ambos partidos en el pacto por la recuperación refrendado por ambos. "El virus no se ha ido de vacaciones y no ha descansado, como sí ha hecho el Gobierno de Emiliano García-Page".

PSOE ACUSA AL PP DE POLÍTICA "INÚTIL"

De su lado, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha indicado que su negativa a la comisión se fundamenta en que los grupos de trabajo de la comisión sanitaria ya creada, apoyada por PSOE y Ciudadanos, "ya se han puesto en marcha", por lo que no tiene sentido crear algo que ya ha echado a andar.

"Los únicos que no han firmado el pacto no han querido arrimar el hombro. Construyen poco y solucionan menos, están intentando enmendar el error de dar la espalda a Castilla-La Mancha", ha señalado Abengózar, que ha acusado al líder del PP de reírse de la región y de practicar una "política muy inútil e irresponsable".

La diputada socialista ha indicado que le sorprende que Ciudadanos haya caído en el circo mediático que criticaba, con su apoyo a esta comisión, y ha calificado así este gesto: "Me huele a aquello que hizo Albert Rivera".

CS: "QUE LA COMISIÓN SEA LO MÁS AMPLIA POSIBLE"

Por su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha reiterado su apoyo a la comisión del PP y ha solicitado que los colectivos a los que se les da voz en esta comisión sea el mayor número posible. "Que no solo vengan los que --al PP-- les caigan bien".

Establecer un número de colectivos abiertos, ha defendido Ruiz, es compatible y complementario con la comisión ya iniciada en el pacto por la recuperación. "Es una masa más, todo lo que venga a ayudar otras tiene que ser bienvenido".

Al margen de su posición, ha apelado a ambos partido a ir todos a una, ya que, los ciudadanos necesitan "tres partidos unidos" que tomen decisiones y aporten medidas, al tiempo que ha destacado que el papel de su partido "es romper con el cuadro de la guerra a garrotazos de Goya" que protagonizan socialistas y 'populares'.