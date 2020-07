Núñez impulsa 'Escuchando a Castilla-La Mancha' para dar voz a colectivos de la región ante el "veto" de la Junta

La portavoz de Política Social del PP compromete elevar las iniciativas políticas necesarias para consolidar el sistema educativo de C-LM

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, ha presentado la campaña impulsada por su partido bajo la denominación 'Escuchando a Castilla-La Mancha', una estrategia con la que los 'populares' de la región pretenden dar voz a colectivos de la región

Durante la presentación, acompañado de la portavoz de Política Social del PP, Cuca Gamarra, Núñez se ha preguntado "por qué el PSOE ha vetado la posibilidad de que más de cien colectivos no puedan venir a las Cortes regionales a explicar sus recetas para salir de la crisis".

"Es inconcebible que no permitan a los empresarios explicar en las Cortes cómo evitar cierres; es inconcebible que a los colegios profesionales sanitarios no se les deje dar sus recetas; y es inconcebible que el sector educativo no pueda decir cómo afrontar el curso escolar con éxito", ha insistido.

De ahí que haya adelantado de que el PP "va a salir a la calle, va a mantener reuniones con un centenar de colectivos para hacer suyas sus propuestas".

En su opinión, "solo escuchando a los castellanomanchegos" se podrá salir de la crisis. Aunque, ha precisdo, hubiera preferido escuchar estas propuestas en el Parlamento, el PP irá a las puertas de todos estos colectivos.

GAMARRA: "EL PP ES REFLEJO DE LOS CASTELLANOMANCHEGOS"

De su lado, la portavoz de Política Social del PP ha querido felicitar al PP de la región por esta campaña, acorde con "la filosofía del partido de ser abierto, en las calles, en contacto con la sociedad", ya que es la formación en la que "se tienen que reflejar todos los castellanomanchegos".

"Estamos en un momento muy complicado, la región ha sufrido la pandemia mucho, y ahora hay que reivindicar el trabajo de los sanitarios, a los que García-Page no ha tratado bien", ha apuntado.

Ante esto, hay un PP "consciente de un virus que hay que seguir combatiendo al lado de los sanitarios", para lo cual también se necesita "a todas las organizaciones sociales".

ALERTA DE UN "CURSO DIFÍCIL"

Gamarra ha pedido "aprovechar también el verano" ya que "los problemas necesitan soluciones inmediatas", teniendo en cuenta que el otoño "va a ser duro" en ámbitos como el regreso a las aulas.

Será un curso "difícil" pero en el que el sector educativo va a tener a su lado al PP, tal y como ha dicho Gamarra, que se ha comprometido a elevar las iniciativas políticas necesarias en cualquier foro para consolidar un sistema educativo en situación delicada ante la gestión de la vuelta a las aulas.

En este punto, ha cargado contra la gestión del Gobierno castellanomanchego, al ser la region "una de las que peores cifras tiene" en cuanto a afectación del virus. "Y cuando hablamos de Page y su Gobierno, estamos en el regular o en el mal".

Frente a ello, ha pedido a los 'populares' castellanomanchegos a "salir a la calle". "Vais a ser claves, senadores, diputados regionales, provinciales, todos y cada uno de los concejales y alcaldes que tienen que defender los ingresos que se quiere quedar el Estado".

Por último, la portavoz de Política Social del PP ha hecho un llamamiento a los votantes socialistas "decepcionados". "El mundo no se acaba con el PSOE", ha dicho asegurando que el PP es el partido "útil" que quiere aglutinar también a los que se fueron de sus filas.