Núñez lamenta "doble vara de medir de Page" tras criticar el indulto de Borrás y no el del exalcalde del PSOE de Linares

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la "doble vara de medir" de Emiliano García-Page tras sus declaraciones contra el indulto concedido a Laura Borrás, al tiempo que "guarda un absoluto silencio" sobre el indulto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez a un exalcalde socialista, "condenado por corrupción", como el exalcalde de Linares.

Núñez ha afirmado, mediante nota de prensa, que "a Page solo le interesa el titular cuando puede cargar contra el separatismo catalán porque cree que eso le aporta rédito electoral, pero cuando el indulto beneficia a un dirigente del PSOE condenado por corrupción desaparecen las críticas y el silencio es absoluto".

"Si de verdad estuviera en contra de los indultos por corrupción, los condenaría todos, sin importar el carné político del beneficiado. Lo que no puede hacer es indignarse cuando afecta a un dirigente independentista y callar cuando afecta a un alcalde socialista", ha señalado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que este es "un episodio más de la política de Emiliano García-Page, decir una cosa y hacer exactamente la contraria". "Mientras busca titulares para aparentar distancia con Pedro Sánchez, su número dos, Sergio Gutiérrez, y los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso respaldan con sus votos todas las decisiones del Gobierno".

"Cada vez que Sánchez toma una decisión polémica, Page sale a hacer una declaración grandilocuente para intentar blanquear su imagen. Es una cortina de humo que ya nadie se cree, porque mientras critica ante los micrófonos, después le garantiza a Pedro Sánchez su apoyo político y parlamentario", ha afirmado.

Núñez ha recordado que "Page respalda a Sánchez dentro del PSOE, apoya sus informes de gestión en el Comité Federal y sus diputados votan disciplinadamente todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso". "Ese es el verdadero Page, no el que intenta construir un personaje ante las cámaras". Por ello, ha lamentado que "Castilla-La Mancha y España no se merecen dirigentes socialistas que anteponen los intereses de su partido a la ejemplaridad institucional".

"No se puede condenar la corrupción según quién la cometa. La corrupción merece el mismo reproche siempre, y los indultos por corrupción no pueden depender del color político del condenado". "Page ha demostrado, una vez más, que su prioridad no es defender a Castilla-La Mancha ni a España, sino proteger al PSOE y su propio sillón", ha concluido Núñez.