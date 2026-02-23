Núñez lamenta que C-LM sea la región "con menos médicos por habitante del país" por no haber Carrera Profesional

El líder del PP C-LM, Paco Núñez, en una entrevista en esRadio Guadalajara. - PP

GUADALAJARA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma "con menos médicos por habitante del país", porque no hay Carrera Profesional Sanitaria.

"Si los sanitarios de nuestra tierra son los únicos del país que no tienen carrera profesional sanitaria, difícilmente podremos ser más atractivos que otras comunidades autónomas para que quieran trabajar entre nosotros", ha denunciado el líder del PP en la región durante una entrevista en esRadio Guadalajara.

Según informa el partido en nota de prensa, Núñez ha condenado que Castilla-La Mancha registre actualmente "las peores listas de espera del país", por lo que se ha comprometido a poner en marcha un Plan de Choque cuando esté al frente del Gobierno regional.

Entre las propuestas, ha incidido en la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, la modernización de la Atención Primaria y el refuerzo de plantillas para hacer frente al déficit de médicos por habitante que sufre la comunidad.

"No podemos permitir que los castellanomanchegos esperen más que nadie para una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica", ha dicho, al tiempo que ha aseverado que "en una legislatura es posible revertir esta situación si hay voluntad política y gestión eficaz".

En otro orden de cosas, ha mostrado su apoyo a agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, destacando que "no les falta razón cuando salen a la calle", al tiempo que ha denunciado la incertidumbre en torno a la PAC y las consecuencias del Pacto Verde europeo y de la Ley de Restauración de la Naturaleza, medidas que considera "nefastas para el campo de Castilla-La Mancha".

"El verdadero y principal problema que tiene Castilla-La Mancha es el socialismo con una gestión sanitaria nefasta, graves problemas en infraestructuras y un campo asfixiado por la falta de rentabilidad" y donde "escándalo tapa a escándalo en el panorama nacional", ha asegurado.

De ahí que el líder del principal partido de la oposición haya insistido en que Castilla-La Mancha "necesita un cambio político urgente", asegurando que el PP está preparado para liderarlo "con gestión, transparencia y eficacia frente al modelo socialista que tanto daño está haciendo a Castilla-La Mancha".