Núñez lamenta el "no" de Page a Carrera Profesional tras 11 años sin actuar y pretender hacerlo "a un mes de elecciones"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado la recuperación inmediata de la Carrera Profesional Sanitaria en la región, denunciando que el Gobierno de Emiliano García-Page "lleva once años sin actuar y ahora pretende hacerlo a un mes de las elecciones con un claro objetivo electoralista".

Así lo ha indicado durante una entrevista en COPE Castilla-La Mancha, donde ha defendido que la Carrera Profesional Sanitaria "no es solo una cuestión laboral, sino un reconocimiento a la dignidad, el esfuerzo y la entrega de los profesionales sanitarios", al tiempo que ha señalado que su recuperación es clave para "retener talento, atraer nuevos profesionales y mejorar la calidad del sistema sanitario público".

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma de España que aún no la tiene, lo que la convierte en "un territorio menos atractivo para ejercer la profesión" y agrava problemas estructurales como el colapso de la Atención Primaria y el aumento de las listas de espera, ha informado el PP en nota de prensa.

"El Gobierno de Page ha anunciado que empezará a recuperar la carrera en marzo de 2027, justo antes de las elecciones", ha dicho, por lo que "es un auténtico engaño a los sanitarios, ya que le importa más intentar arañar votos que solucionar los problemas reales de la sanidad".

El presidente regional del PP ha incidido en que el PP presentó ayer en las Cortes una enmienda para derogar la suspensión de la carrera profesional sanitaria recogida en la Ley de Presupuestos, con el objetivo de que se recupere en marzo de 2026, "ganando un año clave para modernizar el sistema sanitario".

Además, ha recordado que el Partido Popular ofreció al PSOE aprobar sus iniciativas legislativas si aceptaban esta medida, propuesta que fue rechazada. "Han dicho que no porque solo piensan en el calendario electoral", ha lamentado.

BAJADA DE IMPUESTOS FRENTE A LA INFLACIÓN

Por otro lado, Núñez ha defendido una política fiscal "más justa y eficaz" ante la subida de precios, apostando por la bajada del IRPF además de la reducción del IVA de los carburantes.

"El 51,5 por ciento de las familias de Castilla-La Mancha no llega a fin de mes y la inflación sigue subiendo, por lo que es imprescindible devolver capacidad económica a las familias", ha afirmado.

Igualmente, Núñez ha denunciado que el Ejecutivo regional mantiene impuestos como el de sucesiones y donaciones o ha incrementado la presión fiscal con nuevas tasas, lo que "reduce la competitividad empresarial y limita el consumo de las familias".

CAMBIO POLÍTICO EN C-LM

Por último, el presidente de los 'populares' en la región ha mostrado su confianza en un cambio político en Castilla-La Mancha y en España, asegurando que "los ciudadanos están cansados del PSOE".

Núñez ha reiterado su voluntad de gobernar y su disposición a alcanzar acuerdos si así lo deciden los ciudadanos en las urnas, insistiendo en que su prioridad es "mejorar la vida de la gente y ofrecer soluciones reales frente a la inacción del Gobierno actual".