Núñez lamenta que Page "pierda la oportunidad de frenar el sanchismo" pese a los "escándalos de corrupción"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 1 Dic. (EUORPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado etste lunes que el presidente regional, Emiliano García-Page, y todo el PSOE de Castilla-La Mancha hayan "vuelto a demostrar que su prioridad es sostener" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "incluso en el peor momento de deterioro institucional y escándalos de corrupción que vive España".

Así lo ha dicho Núñez durante una rueda de prensa en Toledo, donde ha recordado que hoy se cumple un año del Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, donde Pedro Sánchez fue ratificado como secretario general y Santos Cerdán, "del que ya se conocían polémicas informaciones", fue elevado a la posición de número dos del partido.

"Hace justo un año Page tuvo la oportunidad de plantar cara al sanchismo y pudo haber dicho basta dentro de su propio partido y pudo haber votado en contra de Sánchez y evitar que el PSOE siguiera entregado a quienes hoy están erosionando nuestro Estado de Derecho, pero no lo hizo y le dio su apoyo sin fisuras", ha incidido.

El presidente del PP regional ha señalado que los delegados del PSOE de Castilla-La Mancha, "con Page al frente, votaron entusiasmados a favor de Sánchez y de Cerdán", al tiempo que ha recordado que el número dos del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, afirmó tras aquel congreso que "volvían muy satisfechos" después de ratificar a Sánchez, ha informado el PP en un comunicado.

Igualmente, ha destacado que la propia portavoz socialista, semanas antes del Congreso, aseguró que el apoyo del PSOE de Castilla-La Mancha a Sánchez sería "incuestionable e inequívoco". Además, ha recordado que, más allá de lo ocurrido en Sevilla, García-Page ha respaldado sistemáticamente al sanchismo.

"Page se quedó sentado para no aplaudir a Sánchez, pero cuando llegó la votación, levantó la mano para apoyarle. Eso es puro teatro, un juego de trileros porque finge ser crítico, pero vota siempre a favor", ha denunciado Núñez.

OTRA OCASIÓN PERDIDA PARA PLANTARSE ANTE SÁNCHEZ

El presidente del PP-CLM ha lamentado que el PSOE castellanomanchego, reunido el pasado sábado en Toledo en su Comité Regional, tampoco presentara ni una sola resolución para retirar su apoyo a Pedro Sánchez, pese a los graves acontecimientos de los últimos meses.

Núñez ha incidido en que en esa reunión estaban presentes todos los pesos pesados del socialismo regional como Sergio Gutiérrez, José Manuel Caballero, Álvaro Gutiérrez, Pablo Bellido o los diputados nacionales. "Todos ellos callaron y todos ellos prefirieron atacar al PP antes que desmarcarse del sanchismo", ha dicho.

Por último, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que miles de castellanomanchegos se sumaron ayer en Madrid a la concentración del Templo de Debod, donde 80.000 españoles reclamaron elecciones generales inmediatas.

"Page debería escucharles y debería escuchar a su tierra", ha señalado, al tiempo que ha aseverado que "si de verdad le duele España, si de verdad le preocupa la democracia, debe retirar ya su apoyo a Sánchez" porque "lo demás son titulares vacíos, una estrategia para intentar parecer moderado mientras sostiene al sanchismo con los votos de Castilla-La Mancha".