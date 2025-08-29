Núñez lamenta las últimas agresiones a sanitarios y pregunta a Page "qué está haciendo por garantizar su seguridad"

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado las últimas agresiones a sanitarios y ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, "qué está haciendo por garantizar su seguridad". Además, ha advertido de que la gestión sanitaria del socialista "perjudica gravemente la salud de los castellanomanchegos".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Ciudad Real, junto al alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, y el presidente del PP de Ciudad Real y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, donde Núñez ha criticado que las agresiones a los sanitarios se "hayan multiplicado" en toda la región, especialmente en Ciudad Real.

"Son diez años para once de gestión socialista de Page al frente del Gobierno. ¿Qué está haciendo por evitar las agresiones a sus sanitarios? ¿Qué está haciendo por garantizar su seguridad? La realidad es que Page no ha tomado ni una sola medida para garantizar su seguridad".

En ese sentido, Paco Núñez ha subrayado que del mes de agosto "no se sabe absolutamente nada ni de Page ni del consejero". "Quizá tengamos mañana algún consejero de Sanidad diciendo que no hay que preocuparse por las agresiones como no hay que preocuparse por los incendios, según ha dicho la consejera".

Asimismo, el presidente del PP-CLM ha lamentado que las listas de espera estén "desbordadas". "Nunca se ha esperado tanto como se espera ahora en Castilla-La Mancha para recibir una operación, una consulta o una prueba diagnóstica. Jamás. Estamos ante los peores tiempos de listas de espera de la historia de Castilla-La Mancha que coinciden con diez años de Gobierno de Page".

"No es su primera legislatura, no está en sus segundos presupuestos. En diez años hay tiempo de decidir cuál es tu modelo de gestión sanitaria. De ponerlo en marcha. Esta es la gestión de Page pura y dura, la que perjudica gravemente la salud de los castellanomanchegos".

Del mismo modo, ha insistido en que los sanitarios de Castilla-La Mancha son los únicos que no tienen carrera profesional en todo el país, lo que provoca falta de profesionales en la Atención Primaria, falta de especialistas en la Atención Especializada y mayor dificultad para poder atender a los pacientes.

ATENCIÓN PRIMARIA

De otro lado, Núñez ha reconocido además la falta de modernización de la primaria. "Es necesario modernizar la Atención Primaria y dotarla de los medios técnicos y humanos necesarios para la mejor prestación del servicio para evitar el colapso de la hospitalaria. Porque cuanto más capaz es la primaria de atender a los pacientes, más capaz es de evitar la derivación a la hospitalaria de manera directa".

"Lo estamos viendo desde todo este verano: consultorios médicos sin atención sanitaria, centros médicos con el cartel de no podemos atenderle, tiempos de espera de 15 y 20 días para que te atienda el médico de familia. Esta es la gestión de Page, la que mira para otro lado y no hace nada por cuidar la salud de nuestros pacientes, ni a nuestros profesionales".

Además, Paco Núñez se ha referido a las declaraciones del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre los presupuestos de Castilla-La Mancha. "Si el Gobierno de Page está presumiendo de que le sobra el dinero, qué mejor forma de invertirlo que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha".

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha condenado las agresiones que están sufriendo los profesionales sanitarios y ha lamentado que el Gobierno regional no reaccione ante "la situación de tensión y deterioro constante del sistema sanitario".

En este sentido, ha aclarado que el mayor número de quejas que recibe por parte de los vecinos ya sea parándolo por la calle o a través de llamadas telefónicas o visitas, tienen que ver con la atención sanitaria. Por eso, ante "el deterioro constante y permanente del servicio de salud", Cañizares pide al Gobierno regional que "ni esté de vacaciones ni mire para otro lado", y se ponga a escuchar a profesionales y sindicatos para dar respuesta a los muchos problemas que éstos denuncian. Ha finalizado mostrando su reconocimiento a la labor que desarrollan los profesionales sanitarios y también su apoyo ante las "agresiones injustificables" que están recibiendo.

De igual forma, el presidente del Partido Popular de Ciudad Real y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado su solidaridad con los profesionales sanitarios por las "injustas y rechazables" agresiones que están sufriendo, y ha subrayado que en ningún caso estos profesionales son los responsables del "deterioro y descomposición" de un servicio esencial y básico como es el sanitario. Lamenta y tilda de "grave" que el Gobierno regional invente un relato que todo el mundo sabe que no es cierto, "porque todos conocemos y sufrimos en primero persona los retrasos, las citas que se posponen o los meses de espera". Por todo ello, exige al Gobierno regional que, "tras promesas incumplidas, plazos incumplidos y atención deficiente", se movilice y dé respuesta a esta problemática que está llegando a un punto límite.